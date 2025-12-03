Bednárik v Praze, Okamura v Bratislavě. Česko-slovenský nadstandard vykročil do nové etapy

Třeba kandidát (za SPD) na českého ministra dopravy Ivan Bednárik. Že je Slovák? V tom není problém. Andrej Babiš je též rodilý Slovák a již dvakrát vyhrál české volby. Slováky potkáváme jako prodavače, průvodčí ve vlacích, na vysokých manažerských postech i na špičkových pozicích v kultuře. Ale že Bednárik je nositelem jen slovenského, nikoliv českého občanství, v tom by problém být mohl. A přece není. Protože máme nadstandard.
Jinde by se to stát nemohlo
Není to automatismus. Právník Ondřej Preuss upozorňuje na webu Novinky na důležitou věc: „Ministr dopravy není jen ministrem dopravy. Je členem vlády a rozhoduje svým hlasem o všech otázkách, které rozhoduje vláda. Není to primárně odborník, ale politik.“
Ano, jde o loajalitu ke státu. Předpokládáme automaticky, že občan Slovenské republiky bude jako člen české vlády loajální výhradně vůči České republice? Že když jako ministr slibuje věrnost ČR, myslí to smrtelně vážně? De facto to předpokládáme. Ani kdybychom to vzali puntičkářsky, žádný zákon účasti slovenského občana v české vládě nebrání. Je to na osobní rovině a právě na ní Ivan Bednárik prohlásil, že žádost o české občanství už má připravenou.
Česko-slovenský nadstandard spočívá v tom, že jinde či v jiných případech by to tak hladce nešlo. U nás to šlo hladce před patnácti lety, kdy se stal ministrem dopravy slovenský občan Gustáv Slamečka. Hladce to půjde i letos, kdy se má stát ministrem dopravy slovenský občan Ivan Bednárik. Co znamená jeho občanství ve srovnání s problémy Filipa Turka, že.
Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel
Politicky to lze využít snad jen na Tomia Okamuru. Jak to, že lídr SPD, hnutí, které se pasuje do role strážců před migrací a pronikáním cizinců, které na plakátech varovalo před „chirurgy z dovozu“, teď samo nominuje „ministra z dovozu“? Inu proto, že máme česko-slovenský nadstandard.
Cynicky vzato lze říci, že Okamura má pravdu v tom základním a obecném. Suverénní stát si vybírá, koho na své území přijme. Zda třeba Ukrajince, kteří u nás více méně zapadnou, nebo zástupy společensky nekompatibilních obyvatel Blízkého východu, jak by chtěla EU. Nechme teď stranou, že Okamurův plakát působil jako z nacistického časopisu Der Stürmer, že v praxi by Okamura nejraději vystrnadil všechny včetně Ukrajinců. Ale pro Bednárika to neplatí. Tam Okamura nic nezpochybňuje. Inu, česko-slovenský nadstandard.
Mohlo by se něco takového stát jinde? Miroslava Kalouska ta otázka přiměla napsat laškovný post na síť X: „Jen si tak představuji, jak politické vzory SPD na Slovensku či v Maďarsku nominují do vlády někoho bez občanství a s handicapem v domácí řeči… Jsem si jist, že tam by se to stát nemohlo.“
Jinde by se to stát nemohlo. O tom jsou přesvědčeni mnozí Češi, zřejmě většina, i když žádný zvláštní průzkum se k tomu nedělal. Kdo by ho také chtěl dělat, když s česko-slovenským nadstandardem se počítá obecně?
Vláda s vládou, opozice s opozicí?
Ten nadstandard nezakotvuje žádný speciální zákon, prostě platí. Pro lidi jisté věkové skupiny se to nemusí zdůrazňovat. Třeba pro autora těchto řádek, jenž prožil 33 let v Československu a dalších 33 let v samostatném Česku. Tu polovinu života nelze odpárat.
Česko-slovenský nadstandard přežil všechny vlády, vstup obou zemí do EU a další výrazné změny. Narazil až ve chvíli, kdy se Fialova vláda střetla s Ficovou kvůli rozdílnému postoji k Rusku i jeho agresi na Ukrajině a zrušila společná zasedání vlád.
Andrej Babiš se netajil tím, že vyhraje-li volby, tak společná zasedání vlád i česko-slovenský nadstandard obnoví. Otázka ale zní, zda se nový nadstandard bude týkat celých států, jejich společností i opozičních sil, nebo prakticky jen ideově spřízněných vlád.
Když v úterý vyrazil do Bratislavy nový předseda české sněmovny Tomio Okamura, žádné opozičníky s sebou nevzal, což se mu právem vytýká. Nová opozice pod vedením Marka Bendy zase prohlásila, že příští týden vyrazí do Bratislavy sama a teprve požádá o přijetí u šéfa slovenského parlamentu.
Okamura na Slovensku. Doufám, že bude jmenován, představil Ficovi Turka
Co na to říci? Svým způsobem je to pokračování minulé vládní politiky novými (opozičními) prostředky. Dalo se dobře pochopit české vládní rozladění z Roberta Fica. Ale když Fiala utnul společná zasedání vlád, nemůže se ODS divit, že to teď „dostává sežrat“. A to jak od nastupujícího establishmentu v Praze, tak od toho v Bratislavě.
Bude-li to pokračovat dál, mohly by se rozvinout dva česko-slovenské nadstandardy. Jeden pro spolupráci ideově spřízněných vlád, druhý pro spolupráci ideově spřízněných opozic. Ale mělo by to smysl?