Stát je víc než vláda či lídr. To platí i pro Česko, Slovensko a česko-slovenské vztahy

Tyto věci se často zaměňují. Třeba teď, když premiér Fiala zrušil společná zasedání české a slovenské vlády, čímž degradoval česko-slovenský nadstandard. Má k tomu racionální důvody, ale stejně je to problém.

Těžko najít v Česku jasnou většinu, která by fandila Robertu Ficovi. Ale těžko tu najít jasnou většinu, která by nad Slovenskem lámala hůl. Možná by se hodila trocha osvěty. Ve světě je hodně vlád či lídrů působících nesympaticky, ba politicky nepřijatelně. Vedle Fica k nim patří Orbán, Trump či Netanjahu. Ale ti lidé vládnou či mají šanci vládnout v zemích, jež z dobrých důvodů považujeme za blízké, ba spojenecké.

Žijeme v době, kdy domácí politika či ideologie pronikají do řešení strategických otázek. Kádrujeme státy podle toho, jak politicky správného lídra mají. Skončila éra stratégů, jako byli Richelieu, Metternich či naposled Kissinger. Přesto si můžeme připomínat: stát je víc než nesympatická vláda či lídr. To platí i pro Česko, Slovensko a česko-slovenské vztahy.