Zuřivá debata nad lvem. Nemělo by Česko řešit něco důležitějšího než národní vizuál?

Nový vizuál pro ministerstvo zahraničních věcí navrhlo studio grafického designéra Aleše Najbrta. Nicméně hned po odtajnění jednotné nové vizuální identity se strhla mela hlavně kolem podoby lva. Respektive kolem toho, zda je v jeho ocase lipový list nebo srdce. Zatímco list by celkem v pohodě prošel, protože když už máme lípu jako národní strom, tak dá rozum, že může symbolicky být i v našem státním znaku.

Řada rozumbradů a odborníků na heraldiku a další příbuzné obory však namítají, že jde o srdce. A to se pojí především s osobou bývalého prezidenta Václava Havla, jehož „pravdu a lásku vítězící nad lží a nenávistí“ spousta lidí nemusí. Přitom symbol srdce je velmi rozšířený v mnoha kulturách a je mu přisuzován význam lásky, odvahy, statečnosti, bojovnosti či dokonce sebeobětování.

Nemám s novou vizualizací včetně národního symbolu dvouocasého lva žádný problém a líbí se mi. Stejně považuji za rozumné, že ve všech státních úřadech a institucích bude používán jednotný styl včetně typografií, vzhledu dokumentů i webů.

Líbí se vám nový jednotný vizuální styl státní správy? celkem hlasů: 58 Ano 62 %(36 hlasů) Ne 36 %(21 hlasů) Nevím 2 %(1 hlas)

Navzdory tomu se nemohu ubránit myšlence, že v podstatě dochází jen – a vláda i designéři, nechť mi odpustí – k „přebarvení“ nějaké vizuální komunikace. Jde tedy jen o povrch, který se tedy navenek bude jevit jasně, srozumitelně a jednotně, ale člověk si klade otázku: Jakpak to vypadá pod povrchem?

Na řadě je důležitější

A logicky si musí odpovědět, že tady by to taky určitě dost stálo v řadě věcí za zpřehlednění, zjednodušení. Nemluvě o získání lepší důvěryhodnosti právě této podpovrchové složky. Ať už jde třeba o složitost daňového systému, neustále oddalované řešení systému penzí a stárnoucí populace nebo třeba digitalizaci státní správy či zlepšení podnikatelských podmínek, kde se Česko řadí ke chvostu Evropy. A to je jen pár příkladů.

Souhlasím, že někde se začít musí, jednotná vizuální podoby se všem aspekty je v pořádku (navíc za tři miliony korun opravdu za hubičku), ale jen drobný střípeček. Strategické a systémové věci totiž považuji za mnohem potřebnější, a budou stát mnohonásobně více. Takže vzrušená debata o lvu a spol. sice fajn, ale v tomto směru máme hotovo. A nyní je potřeba řešit další a bohužel důležitější věci…