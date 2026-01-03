Česko v Kristových letech. Na rozvodu se Slováky jsme jenom vydělali

Ukončení nekonečných diskusí, kdo na koho doplácí, a hledání politických řešení historických křivd bylo nutné. Vyhnuli jsme se mnoha letům paralýzy státu. Geograficky jsme se posunuli na západ. Česká republika ušetřila stovky miliard, které bychom v rámci společného státu posílali na vyrovnání ekonomických rozdílů na Slovensko. Získali jsme několik let, kdy jsme nesli plnou zodpovědnost za svoji zemi, kdy jsme se vymlouvali pouze na dědictví komunismu. Po deseti letech v roce 2003, jsme si svobodně vybrali, že budeme nadávat na Brusel – a vstoupili do Evropské unie.
Nostalgie za společným státem slábne a úvahy nad alternativní historií pokračování Československé federativní republiky (ČSFR) jsou už pouze akademické. Pokud nechceme rozpad společného státu brát jako nutnou ztrátu vynucenou chováním nevděčných Slováků, pak je třeba si uvědomit, co jsme samostatností získali.
Především se nenaplnily katastrofické scénáře jak v oblasti ekonomiky, tak především v oblasti vztahů se sousedy. Sudetští Němci si svoje majetky nevzali zpět. Maďaři k sobě nepřipojili jižní část Slovenska. Slovensko se hospodářsky nezhroutilo a pomalu se k nám přibližuje. Česká republika je stále druhou nejbohatší ekonomikou z postkomunistických zemí za Slovinskem. Slováci přežili Mečiara a my duo Klaus–Zeman. Oba státy si zavedly přímou volbu prezidentů. Evropská unie i NATO nás přijaly za členy. Slováci si trochu počkali, ale zase už mají euro.
Přes časté střídání vlád v obou zemích vztahy mezi Čechy a Slováky zůstaly nadstandardní, provázanost ekonomiky, kultury a sportu pokračuje. Nová česká vláda zlepší vztahy se slovenskou. Podporujeme se navzájem v mezinárodních organizacích. Opakovaně nemáme problém občany Slovenské republiky (bez našeho občanství) jmenovat ministry dopravy (Slamečka 2009, Bednárik 2025). Na českých vysokých školách studují desetitisíce Slováků a velká většina z nich u nás zůstane.
Trochu sobecky řečeno: na rozvodu se Slováky jsme jenom vydělali.