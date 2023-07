České firmy se do stavby jaderných elektráren v regionu zapojí, říká šéf zastoupení firmy Westinghouse

Lidovky.cz: Jaké aktivity teď Westinghouse v Česku má? Řešíte jen tendr na dostavbu Dukovan?

Běží nám tu i kontrakt na řídicí systém na Temelíně. Nedávno jsme podepsali i smlouvy na dodávky paliva, jak na Temelín, tak na Dukovany. Máme schůzky s možnými dodavateli. Kontaktovali jsme přes 300 firem.

Lidovky.cz: Do jaké míry už je dané, s kým byste v případě dostavby Dukovan spolupracovali?

Jsou určité komodity, kde to víme. Pak jsou ty, kde budou jednání až během realizace projektu. Ten projekt je dlouhý. Pokud to půjde podle harmonogramu, stavba začne v roce 2029 a dodávky budou až během montáže. Do provozu by to šlo až v roce 2036.