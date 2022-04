Výrobna nepřátel. Česká politika se proměnila v ideologické divadlo

Názor

Nejvášnivěji se pohádáme o nějaký nesmysl. Toho si je vědoma vládnoucí ODS a proto vypustila do veřejného prostoru myšlenku americké vojenské základny na území České republiky. Že je to čirá fikce, potvrdil i premiér Petr Fiala: „Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání... Reálná jednání se o tom nevedou.“