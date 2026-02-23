Česko, nejlepší místo k životu? V jednom aspektu určitě!

Naše zem dostává různé nálepky. Někdy kruté, jako Češi nekrást tady (v devadesátých letech v rakouských obchodech), někdy nadšeně propagandistické, jako The Country for the Future / Země pro budoucnost (představa, že vláda zařídí, aby Česko bylo mistrem světa v inovacích), Land of stories / Země příběhů (dle agentury CzechTourism) či nejnověji poněkud komické premiérovo Nejlepší místo k životu. Většinou jsme k optimistickým popisům vlasti velmi skeptičtí - zdrceni čtyřiceti totalitními lety a následně divokou porevoluční dekádou máme tendenci považovat svou zemi za plnou korupce, se špatnými silnicemi, problematickým zdravotnictvím a vůbec milionem věcí, „které by se na Západě stát nemohly“.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Ale mohly, a dějí se neustále. Přesvědčení, že u nás nic pořádně nefunguje, nejpřesvědčivěji napravují ty statisíce našinců, kteří „na Západě“ žijí, studují či pracují a život v západní Evropě či severní Americe vidí bez příkras. Ve skutečnosti se v Česku žije v mnoha ohledech báječně i na evropské poměry, bez ohledu na to, kdo nám zrovna vládne. A pomalu přibývá i textů, které na tento sebemrskačský národní mýtus upozorňují, ostatně jeden takový zde vyšel skoro před deseti lety.
Jsme země, kde dramaticky vzrostla naděje dožití (u mužů skoro o deset let), země, kde se i chudým a bezmocným dostává často vrcholné zdravotní péče, země s mimořádně funkční veřejnou dopravou, země, kde se ve školách potkávají bohatí s nejchudšími, a jsme mimo jiné i mimořádně bezpečnou zemí. Ale dneska chce Chlívek připomenout jiný unikát, na nějž bychom měli být hrdí, pečovat o něj a dost možná jej i mnohem více prodávat návštěvníkům zdaleka: Česko má mimořádně hustou a mimořádně kvalitní síť stezek a cest k pěšímu putování, přičemž na rozdíl od mnoha zemí můžete volně a takřka neomezeně procházet privátními lesy.
Blbuvzdorná síť stezek
Ano, na těchto stezkách neprocházíte tak úchvatnými scenériemi, jaké vidíte v Alpách, amerických Rockies či na severu Skandinávie, zato pohraniční hory nabízejí přes tisíc kilometrů zcela rozličného charakteru a celková síť označených pěších tras přesahuje 44 tisíc kilometrů – což je víc než obvod Zeměkoule na rovníku. Zhruba stejný rozsah mají i cyklotrasy, dohromady tedy přes osmdesát tisíc perfektně značených cest.
Ta síť je nejen mimořádně hustá, ale také blbuvzdorná – ztratit se v červených, modrých, zelených či žlutých značkách Klubu českých turistů vyžaduje opravdu mimořádně velkou dávku snahy. Ostatně všichni cestovatelé se vzácně shodují, že takto kvalitní značení nikde na světě nepotkali.
Onen nedostatek divočiny je svým způsobem i velikou výhodou: neohrožují vás chřestýši ani medvědi, v podstatě odkudkoli se během několika hodin dostanete do civilizace, pokrytí mobilním signálem je jedno z nejlepších v Evropě, vodní zdroje jsou až na výjimky v podstatě všude a stejně tak nikde nemusíte tahat zásoby jídla na více než jeden dva dny – vietnamské obchůdky či horské chaty jsou všude na dosah denního pochodu. Česko nabízí bezpečí, hory i civilizaci zároveň, a hlavně možnost chodit lesy v podstatě bez zábran, včetně možnosti přenocování.
Slovům premiéra navzdory
Ministerstvo zahraničních věcí a Česká centra společně s propagačními agenturami státu CzechInvest, CzechTourism či CzechTrade a částí českého byznysu (Druhá ekonomická transformace) už rok ve spolupráci s veřejností hledají, jak nejlépe naši zem „prodat“ do světa i jak bychom mohli my sami lépe chápat náš vlastní příběh (psali jsme podobně třeba tady). Chlívek neví, zda se „Česko, země stezek“ dá snadno vysvětlit lidem z Nizozemska či Velké Británie. Ale jedno se, nabubřelým slovům premiéra navzdory, odvažuje tvrdit: pro poutníky, turisty, skauty, trampy, táborníky, cestovatele i zálesáky a obyčejné rodinky na výletě Česko je nejlepší zemí na světě.