A já to měla ráda. Ten pocit, že člověk může kdykoli zmizet do davu. Že nemusí nic vysvětlovat. Že ho nikdo „nečte“.
Když jsme se pak před téměř deseti lety přestěhovali do obce ve středních Čechách, chvíli mi trvalo pochopit, co se to vlastně děje. Lidé se zdravili, ať se znali nebo neznali. Zastavovali se. Ptali se. Věděli, kdo jsme, ještě než jsme stihli poznat my je. Když jsme šli poprvé do cukrárny, během chvíle někdo věděl, že jsme se přistěhovali, máme dvě děti a kde bydlíme.
Moje první reakce rozhodně nebyla dojetí. Spíš lehká obrannost.
Člověk vyrostlý ve městě má totiž soukromí hluboko pod kůží. Je naučený nevstupovat druhým do života a zároveň si chránit ten vlastní. Veřejný prostor ve městě funguje trochu jako dohoda o vzájemné neviditelnosti. Sedíme vedle sebe v tramvaji, bydlíme nad sebou, chodíme kolem sebe každý den, ale necháváme se být. Dlouho jsem to považovala možná i za vyspělost. Dnes už si tím nejsem tak jistá.
Protože čím déle žiji na vesnici, tím víc vidím věci, které jsem dřív neuměla rozpoznat. Takové ty drobné, skoro neviditelné mechanismy, na kterých stojí společnost mnohem víc než na velkých slovech o komunitě.
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Populace roste, ale děti mizí. A proč s tím můžeme obtížně „bojovat“?
Třeba to, že když stará paní několik dní nevyleze ven, někdo zbystří. Že když si dítě zapomene klíče, velmi pravděpodobně skončí u někoho známého, ne samo před domem. Že když se někomu něco stane, pomoc nezačíná tím, že se obrátíte na instituci. Často jde o úplně obyčejnou větu: „Děje se něco?“
Tohle nejsou velká gesta. Právě naopak. Jsou to drobné projevy neustálé lidské přítomnosti. A myslím, že právě ta dnes často mizí.
Život na vesnici
Americký sociolog Robert Putnam už před více než dvaceti lety popsal, jak se v západních společnostech rozpadá komunitní život. Jeho slavná kniha Bowling Alone nebyla o bowlingu. Byla o tom, že lidé přestávají trávit čas společně. Ubývá spolků, dobrovolnictví, sousedských vztahů, místních vazeb. Ne dramaticky. Spíš tiše. Téměř nepozorovaně.
Lidé pořád žijí vedle sebe, ale stále méně spolu.
A důsledky jsou mnohem hlubší, než se zdá. V Británii vznikla funkce ministra pro osamělost. V Japonsku mají slovo kodokushi — osamělá smrt. Situace, kdy člověk zemře doma a jeho tělo je nalezeno až po dnech nebo týdnech.
Když jsem ten pojem slyšela poprvé, zarazilo mě, že pro něco takového vůbec existuje samostatné slovo. Jenže ono nevzniklo náhodou. Vzniklo ve společnosti, kde se podařilo téměř dokonale naplnit moderní ideál nezávislosti jednotlivce a zároveň se rozpadla část neformálních vztahů, které lidi držely navzájem v dohledu.
A možná právě tady začínám jinak chápat život na vesnici.
Malé obce umějí být únavné. Umějí být zvídavé až za hranu. Každý, kdo někdy žil v malé komunitě, zná ten pocit, že soukromí má tenčí stěny. Že se informace šíří rychlostí světla. Že někdy není snadné být jiný.
Jenže vedle toho existuje něco, co se ve velké části moderního světa pomalu vytrácí: člověk není úplně neviditelný.
Dnes už nevnímám věci jako obecní rozhlas, fotbalové soboty nebo místní akce jako folklór, který jen setrvačností přežil moderní dobu. Po letech na vesnici mi dochází, že tohle všechno je způsob, jakým se obec udržuje jako skutečné společenství.
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Jsme rádi Češi. Možná bychom se měli začít víc chválit
Ráno prohodíte pár slov s dětmi, které se shromažďují vedle u sousedovic branky cestou do školy. Zamáváte na sebe přes ulici s maminkou dceřina přítele. Pozdravíte několik babiček na kole, které jedou na nákup do místního obchodu a jedné se zeptáte, zda už má v pořádku o Vánocích zlomenou ruku. U školy potkáte známé, se kterými si rychle vyměníte novinky a domluvíte grilovačku na sobotu. Víte, kdo bydlí za rohem, kdo má nového psa, kdo je doma po operaci.
A taky že když se něco stane, pomoc často přijde dřív, než si o ni člověk vůbec stihne říct.
Odolnost nevzniká až v krizích
Jednou ráno se mi vybila baterie u auta. Taková ta úplně obyčejná situace, která je ale v sedm ráno s dětmi a cestou do školy a do práce najednou překvapivě stresující. Stála jsem před domem, zkoušela nastartovat a bylo mi jasné, že nikam neodjedeme.
Ještě, než jsem stihla začít vymýšlet, co budu dělat, objevil se soused. Vyběhl z domu v mikině, přinesl kabely a okamžitě začal situaci řešit. Jenže jeho auto bylo slabé a baterii se nedařilo nahodit. Tak jsem začala obvolávat další sousedy. Jeden mi telefon nebral, tak jsem zkusila jiného. Vzbudila jsem ho. A místo otráveného „co se děje?“ jsem slyšela jen: „Dej mi deset minut, jsem u tebe.“
Za chvíli přijel rozespalý s velkým SUV, silnými kabely a naprostou samozřejmostí, že tohle se prostě řeší. Během pár minut bylo hotovo. Ještě mi hodili kabely do auta, kdybych během dne potřebovala znovu nabíjet. Naložila jsem děti a jelo se.
A na celé situaci mě nakonec nejvíc dojalo ještě něco jiného: za chvíli mi volal i soused, kterému jsem se předtím nedovolala. Omlouval se, že spal, a bylo mu líto, že mi nemohl pomoct. Uklidňovala jsem ho, že nemusí mít vůbec špatný pocit, protože mi pomohli Martinové.
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Chcete být odolní? Přestaňte číst zprávy. Plíživě vám mění mozek
Ve městě by to byla banalita vyřešená asistenční službou. Tady jsem si ale uvědomila něco jiného. Že komunitní soudržnost není sentiment, „dobrá atmosféra“, ani nostalgie po „starých časech“. Je to praktická forma společenské stability.
Protože odolnost společnosti nevzniká až v krizích. Vzniká dávno před nimi v každodenním provozu. V tom, jestli se lidé zdraví. Jestli se znají alespoň natolik, aby si všimli změny. Jestli existují vztahy, které nejsou založené na výkonu, výhodnosti nebo dobrovolném výběru, ale prostě na sdíleném životě.
Co drží společnost pohromadě
Moderní společnost přitom desítky let stavěla ideál kvality života hlavně na nezávislosti jednotlivce. Na soukromí, autonomii a možnosti nebýt rušen. Jenže čím dál víc se ukazuje, že společnost se nerozpadá ve chvíli, kdy lidé ztratí komfort. Rozpadá se ve chvíli, kdy ztratí vztahy.
A možná právě proto dnes tolik bohatých a bezpečných zemí zároveň řeší epidemii osamělosti, nedůvěry a společenské fragmentace. Instituce umějí zajistit služby. Technologie umějí zajistit pohodlí. Trh umí dodat téměř všechno. Ale nic z toho neumí vytvořit základní lidskou zkušenost, že člověk někam patří a že jeho existence má pro okolí nějakou váhu.
Možná jsme totiž jako moderní společnost podcenili jednu podstatnou věc: že člověk nepotřebuje jen svobodu a prostor. Potřebuje i vztahovou strukturu, která ho drží uvnitř společnosti, i když zrovna není silný, produktivní nebo soběstačný.
A právě proto nejsou komunity jen příjemným bonusem kvalitního života. Jsou jednou z posledních věcí, které ještě drží společnost pohromadě.
Autorka je z institutu Solvo