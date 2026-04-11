Ruští komunisté chtějí odstranit pomník československým legionářům. Haška ale velebí

Po více než sto letech se ruští komunisté chtějí vypořádat s památkou čeljabinského incidentu, který odstartoval konflikt Čechoslováků s bolševiky a jejich bojovou anabázi do vlasti. Koncem března se čeljabinský oblastní výbor Komunistické strany Ruské federace (KPRF) obrátil s žádostí na tamní prokuraturu a starostu Čeljabinska Alexeje Loškina, aby nechali zbourat pomník padlým československým legionářům.
Žulový památník, který se nachází symbolicky před čeljabinským nádražím, byl instalován v roce 2011. Šéf čeljabinské komunistické partaje Denis Kuročkin požaduje demontáže pomníku nejen kvůli neprosté historii, ale i současné pozici Prahy. Česko je členem Severoatlantické aliance a během konfliktu na Ukrajině poskytuje vojenskou a finanční pomoc Kyjevu. A navíc proti Rusku zavedlo sankce.
Vymazávání historické paměti?
„Nechceme to jen my. Iniciativa má podporu lidí. Občané byli proti tomuto pomníku ještě před jeho instalací. Po odhalení památníku v roku 2011 se obyvatelé Čeljabinska opakovaně obraceli s požadavkem na zbourání nebo přemístění památníku. Také úřady obdržely žádosti od vojensko-vlasteneckých organizací, například Svazu sovětských důstojníků,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Denis Kuročkin, první tajemník oblastního výboru komunistické strany v Čeljabinsku.
Nejsme proti zachování historie. Ale historii pravdivé, především ve vztahu k občanům Ruska. Vyvstávají nevyhnutelné otázky: proč ‚za svobodu a samostatnost své země‘ bojovali legionáři v Rusku, když byli podřízeni francouzskému velení?
Denis Kuročkin
Zároveň podotýká, že v Čeljabinsku má pamětní desku jiný Čech, kterého si tamní obyvatelé váží. „V Čeljabinsku na Timirjazevově ulici je pamětní deska na místě domu, kde žil český spisovatel Jaroslav Hašek. Hašek zde řídil armádní tiskárnu, prováděl shromáždění a besedy s válečnými zajatci. Díky jeho projevům vstoupilo do řad Rudé armády více než 700 zahraničních válečných zajatců. V Metallurgické městské čtvrti je ulice pojmenovaná po Haškovi. V Traktorozavodské čtvrti je knihovna nazvaná na počest Haška. Všimněte si, že nikdo nikdy nepožadoval odstranění pamětní desky nebo přejmenování těchto míst,“ argumentuje šéf místních komunistů.
Kuročkin přiznává, že místní orgány na žádost zatím nereagovali. Jak však říká, iniciativa komunistů měla širokou odezvu v ruských médiích. „To naznačuje, že náš návrh našel skutečnou podporu ve společnosti, u občanů. To dává naději, že nám úřady budou naslouchat,“ dodává.
Šéf čeljabinských komunistů říká, že místní úřady už v roce 2019 rozhodly o ukončení trvalého užívání pozemku pod památníkem a ten by měl být demontován. „Jakékoliv demontáži předchází rozhodnutí úřadů a vydělení příslušných finančních prostředků z rozpočtu. Žádné oficiální rozhodnutí úřadů o odstranění pomníku zatím nebylo učiněno. Z tohoto důvodu ještě nebyl zbořen,“ uvádí.
Ruský politik nesouhlasí, že odstranění pomníku československým legionářům by se odrazilo na historické paměti Čeljabinsku.
„Podobnou otázku mohu položit českým úřadům ohledně pražského památníku maršála Sovětského svazu Ivana Koněva, který byl demontován v roce 2020. Nebo památníku sovětským tankistům, který byl demontován ještě dříve, v roce 1991. Sovětský tank i maršál jsou spojovány s osvobozením Prahy od nacistů. Zde je vhodné hovořit o historické paměti a jejím záměrném vymazávání. V roce 2025 byl v Litoměřicích demontován pomník sovětskému vojákovi. Věříme, že tyto památky jsou také součástí historie Česka a Evropy.
Historická paměť nemůže být postavena na lži. Na jedné z desek památníku Čechoslováků je napsáno ‚Zde spočívají českoslovenští vojáci, udatní borci za svobodu a samostatnost své země, Ruska a všeho Slovanstva. V bratrské zemi položili život za obrození lidstva. Obnažte hlavy před mohylou hrdinů.‘. Pod pomníkem na náměstí však žádné pohřebiště není. Nejsme proti zachování historie. Ale historii pravdivé, především ve vztahu k občanům Ruska. Vyvstávají nevyhnutelné otázky: proč ‚za svobodu a samostatnost své země‘ bojovali legionáři v Rusku, když byli podřízeni francouzskému velení? A co dělat s těmi zamlčovanými činy ‚hrdinů‘, jakými byly popravy zajatých rudoarmějců a ozbrojených rolníků, krádeže lokomotiv, braní rukojmích, násilí a loupeže civilistů?“ tvrdí Denis Kuročkin.
Součást širší ideologické kampaně
„O takovou historickou agendu může být mezi voliči zájem, ale její potenciál je omezený. Pro ruské komunisty to je srozumitelné mobilizační téma: dobře funguje na jádro strany, na starší věkové kategorie, na lidi se sovětskou identitou, na protest proti ‚zkreslování historie‘. Ale rozšířit voličskou základnu pouze za pomoci podobných témat je obtížné,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Ilja Graščenkov, ruský politolog a ředitel Centra pro rozvoj regionální politiky.
Podle jeho slov historická paměť sice straně pomáhá udržet své voliče a publicitu, ale sama o sobě zřídka přináší prudký nárůst hlasů. „Navíc předvolení kampaň do Státní dumy (parlamentní volby se uskuteční koncem září – pozn. autora) bude celkově probíhat kolem širších témat, jako je sociální spravedlnost, příjmy, bezpečnost a boje o druhé místo mezi několika parlamentními stranami. Podle údajů ruské sociologické agentury VCIOM z března 2026 měla KPRF v průměru po celé zemi asi devět procent, což je méně než u politických stran LDPR a Noví lidé,“ vysvětluje expert.
Graščenkov se domnívá, že demontáž pomníku československým legionářům se spíš jeví jako regionální iniciativa, ale má celostátní přesah. „Formálně je důvod lokální. Jde o konkrétní pomník v Čeljabinsku, proti kterému tamní komunisté vystupují dlouhodobě. Oblastní výbor KPRF poslal žádost prokuratuře a starostovi, s odvoláním na dřívější protesty občanů a že prokuratura již v březnu 2024 potvrdila nutnost demolice památníku. Ale argumentace komunistů přesahuje lokální záležitosti. Do ní je přímo zakomponována aktuální zahraničněpolitická agenda, včetně členství Česka v NATO, jeho podpory Ukrajiny a sporů o historickou paměť. Jinými slovy, regionální téma se zde mění na součást širší ideologické kampaně,“ vysvětluje známý politolog.
Ruský expert uvádí, že Čeljabinská oblast je průmyslovým regionem, a proto zde levicové názory mají svou živnou půdu. Silnější postavení v oblasti má však překvapivě Spravedlivé Rusko, prosazující národovecký socialismus. Spravedlivé Rusko je přitom na celostátní úrovni spíš politický outsider.
Během loňských voleb do oblastního zastupitelstva se Spravedlivé Rusko umístilo na druhém místě za státostranou Jednotné Rusko. Komunisté nezískali ani šest procent hlasů a obsadili předposlední příčku nad klauzulí.
Demolovat pomník? To radši pocta Švejkovi
„Perspektivy KPRF v regionu má, ale vypadají spíš jako boj o udržení svého postavení jedné ze známých sil než jako nárok na politické vedení. Přitom právě takové výrazné symbolické konflikty, jako je záležitost s pomníkem československých legionářů, strana bude využívat k mobilizaci svého tradičního elektorátu,“ myslí si politolog.
„Vlastně bych na místě komunistů raději připomněl jiného známého Čecha, Jaroslava Haška. Hašek žil na Sibiři, působil v Irkutsku a Burjatsku. Téma Švejka by se teď dalo využít mnohem lépe než demolice nějakých pomníků. Raději kdyby postavili pomník Haškovi než ničit jiné,“ uzavírá Ilja Graščenkov.
Pomník československým legionářům, v podobě pamětní desky a připojených vagonů se jmény 262 padlých a nezvěstných legionářů z let 1918 až 1919, byl v Čeljabinsku odhalen v říjnu 2011. Slavnostního aktu se zúčastnil tehdejší ministr kultury Jiří Besser a také zástupci ruské strany.
Památník rovněž připomíná čeljabinský incident z poloviny května 1918, který odstartoval bojové akce československých legií v Rusku vyprovokované bolševickými jednotkami. Incident na čeljabinském nádraží mezi rakousko-uherskými zajatci a československými legionáři prohloubil nedůvěru k bolševikům a vyústil k obsazení Čeljabinsku Čechoslováky. Tím fakticky začal střet Československého sboru se sovětskou mocí v Rusku.