Kulturní odlišnost. Jak by mohla vypadat obhajoba českého lékaře v Soulu

Vím, co říkám. Příběh, který jsem si před časem vyslechla, se odehrál už v roce 1991, ale je v tomto směru poučný. Tři čeští studenti tenkrát zatoužili podívat se do Ameriky, a tak využili příležitosti brigády v tamních dětských letních táborech. Dva měsíce myli nádobí, opékali k snídani slaninu, krotili děti a těšili se, že až dostanou svou nevelkou výplatu, stráví aspoň čtrnáct dní cestováním po zemi, o níž se jim od dětství zdálo. Na New York to samozřejmě nebylo. Domluva zněla, že zakoupí nejlevnější auto, které bude k mání, a vyjedou si aspoň kousek na jih.