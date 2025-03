Pokud přijdete o práci, pořád ještě můžete jít k filmu

Mým úkolem byly hlavně pochůzky, nejčastěji do Dejvic k paní Brychtové, která vytvářela závěrečné titulky. Kreslila je na papíry, co se pak připevňovaly na takový válec, jímž se na konci pořadů pomalu otáčelo před kamerou. Papírů nebylo třeba mnoho, protože jmen na nich bylo pár. Scénář, obsazení, kamera, režie, produkce. Dneska koukám na desetiminutový pořad, a ono je tam jmen na padesát, šedesát, o pořadu nebo filmu devadesátiminutovém ani nemluvím.

Občas si říkám, co asi tolik lidí může na díle dělat. Po posledním přenosu udílení cen Český lev už tuším. Některé z nich nám tam ukázali, takže jsme se dozvěděli, že na filmech spolupracuje mimo jiné i tzv. „grünfilm konzultant“ nebo koordinátorka intimity. První z nich má hlídat, aby se filmaři zbytečně nedopouštěli neekologického (nezeleného) chování, náplň práce té druhé jsem úplně nepochopila, ale nejspíš se považuje za potřebné, aby někdo řídil a hlídal postelové scény odborně.

Chápu. Zejména ten grünfilm konzultant mi imponuje, jen bych jako obyvatelka staré pražské čtvrti, kde se pořád něco natáčí, uvítala, kdyby se staral taky o decibely. Ty přece patří rovněž pod pojem životní prostředí. Někdy mne v noci budí povely režiséra zesilované mikrofonem a před časem mě ve čtyři ráno málem zabilo něco, co protrhlo noční ticho vražednou explozí motoru. Myslela jsem, že na naši střechu padá letadlo. Nikdo mne totiž nevaroval, že zahraniční štáb bude na padesát metrů vzdáleném Karlově mostě natáčet reklamu na monopost formule 1.

Když už je ale řeč o tom Českém lvu, ještě bych ráda zmínila zdravici statečným slovenským novinářům, kterou pronesla hned na začátku přenosu slovenská herečka z vítězného filmu Vlny Tatiana Pauhofová. Přemýšlela jsem, proč zvolila zrovna slovo „statečným“, když nejde například o novináře ruské. Chápu, že se umělcům líbí, jak kriticky píší o premiéru Ficovi. Jenže vyžaduje to právě statečnost?

Vzpomněla jsem si na svůj přechod z režimu socialistické novinařiny do režimu novinařiny demokratické. Bylo to skoro legrační. Zatímco za socialismu mi při každém náznaku kritiky poměrů říkali - chceš snad ty noviny zničit?, v druhém, demokratickém, mi editor jednou povídá: Poslouchej, to je už podruhé, co píšeš o někom z vlády pozitivně. Takhle ty noviny zničíš.

Co dodat? Novinář bezpochyby potřebuje určité dovednosti a, ano, i určité vlastnosti, ale pokud vím, tak statečnost mezi nimi v našich krajích fakt není. A podle mne to pořád ještě platí i o Slovensku.