České lvy posedlo mládí a flitry. Geislerová se stylově střetla s Formanovou

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   9:00
Lvi jsou rozdáni a 33. ročník Cen České filmové a televizní akademie potvrdil, že tento slavnostní večer není jen přehlídkou filmových úspěchů, ale také jedním z nejvýraznějších módních svátků roku. Existuje společná fotografie hereček Geislerové a Formanové v jejich nápadně podobných šatech? A díky komu se letošní Lvi proměnili v módní podívanou, která směle konkuruje blížícím se Oscarům?
Jana Plodková na předávání 33. výročních filmových cen Český lev. (14. března 2026) | foto: Markéta Hanzlíková/Česká editoriální fotografie/Profimedia

Čeští lvi se vůbec poprvé předávali v pražském Kongresovém centru a poměrně nečekaně to byla působivá módní přehlídka. Na červeném – tedy modrém – koberci se střídaly barvy, odvážné střihy i rozmanité materiály a bylo zřejmé, že hosté se letos rozhodli riskovat a bavit se.

Předávání filmových ocenění navíc patřil především nové generaci filmařů a právě mladá energie byla patrná i v módě. Post těch nejstylovějších ovšem obsadily dobře známé tváře.

Černobílé královny večera

Kdo byl z přítomných hvězd tou nejzářivější? Anna Martinec Formanová oblékla úzkou černou sukni v kombinaci s korzetovým topem na tenká ramínka. Na první pohled to mohl být poměrně střídmý, nenápadný model, který by snadno zapadnul.

Návrhářka Alexandra Gnidiak mu však dodala zcela nový rozměr, když herečce nechala přes krk volně splývat bílou saténovou šálu, která se vzadu proměnila v jemnou vlečku. Aniny vlasy kadeřník Jan Hájek vyčesal do elegantního účesu s výrazně modelovanou vlnou. Výsledek tak byl od hlavy po paty okouzlující – ztělesněná Audrey Hepburn!

Překvapením ovšem bylo, že kolegyni Aňu Geislerovou (nominovanou za film Karavan i seriál Ratolesti) oblékl ateliér Anamé do velmi podobného modelu.

Základní silueta vycházela z téhož principu černé sukně a černého korzetu, značka Anamé ale vsadila na dramatičnost – Anin korzet byl tvarově odvážnější, bílý šál působil téměř jako plášť, a dojem večerní róby ještě podtrhly vysoké rukavičky. Neodvažujeme se říct, které z dam to slušelo více, kdo model navrhl a ušil lépe. Zajímá nás jediné – existuje společná fotografie této stylově spřízněné dvojice?

Kubíčková, designérka filmových hvězd

Nominaci za svou roli ve filmu Karavan sice v sošku neproměnila, ale pomyslnou cenu za nejkrásnější oblek večera si bez diskuze odnesla herečka Jana Plodková. Její model od návrhářky Zuzany Kubíčkové totiž balancoval někde mezi smokingem, pyžamem a flitrovou explozí.

Nádherný kostým z lehkého tylu posetého flitry působil vzdušně a jemně, místy lehce transparentně. Zajímavý byl i top pod sakem – hra se sítí a vrstvením dodala celému looku napětí, hravost, eleganci.

U designérky Kubíčkové zůstaňme, protože pro herečku Elizavetu Maximovou, nominovanou za roli ve filmu Máma a v seriálu Děcko, navrhla glamour šaty z červeného flitru. Jejich střih byl sice poměrně jednoduchý, o to víc ale vynikla samotná látka a barva – sytě červený flitr působil až hollywoodsky okázale.

V kombinaci s foukaným účesem tak Elizaveta byla jako z jiné éry a bez zaváhání by naplnila dress code i nedávného slavnostního večera The Actor Awards (o němž jsme už psali). A proč troškařit? Tleskalo by jí i módní zpravodajství z Oscarů!

