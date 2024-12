Česká národní ptákovina. Jen desetina promile ze 7 % nesplněného programu vlády

Že ne se všemi, je jasné; legislativní ukotvení limitu státního dluhu zůstane nedostižným snem a digitalizaci stavebního řízení si bude směle moci napsat do svého programového prohlášení vláda příští.

Ale jsou takové spíše desetinky promile programu, která by se stihnout dala. Například tato věta z kapitoly věnované životnímu prostředí: Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka.

Ta věta je už v koaliční smlouvě. V té se navíc slibuje, že do výběru se zapojí i základní školy. Zasvěcenci tvrdí, že tuhle ptákovinu prosadil do smlouvy i programu Alexandr Vondra, vášnivý amatérský ornitolog; takového koníčka venku na vzduchu mu člověk může jen závidět.

Českou společnost ornitologickou nápad ovšem zjevně vylekal, protože hned po zveřejnění koaliční smlouvy vydala prohlášení, že „nápad na vyhlášení národního ptáka nepřišel od České společnosti ornitologické (ČSO), nicméně ČSO podporuje jakékoli smysluplné aktivity, které zvýší povědomí lidí o ptácích, přírodě a potřebě jejich ochrany. ČSO zůstává apolitickou organizací, nepodporuje žádnou politickou stranu či uskupení.“

Od té doby nic, jen čas od času se nějaký fejetonista jako já či jiný podobný typ ve věci pošťourá. Ministr životního prostředí nemá asi na oslovení ornitologů čas a ani Saša Vondra jim nezavolá, protože má v Bruselu plné ruce práce s bojem za záchranu spalovacích motorů.

A co na to občan, jak říkával v televizi Ota Černý blahé paměti? Jak jsem zaznamenal, za ty tři roky hledání ornitolog Grim navrhl kukačku obecnou, předsedovi Senátu Vystrčilovi se zamlouvá sokol stěhovavý, malíř Anderle by byl pro datla, přítel Neff pro ledňáčka a moravista Trčala trvá na moravské orlici. Čtenáři MF DNES na internetu zvolili z nabízeného výběru kachnu domácí.

Kampaně bych se každopádně na místě vlády trochu bál. Moc je neumí a mohlo by se snadno stát, že by jim ji ANO zase ukradlo, protože poslankyně Schillerová by si na TikToku zatančila v převleku za českou slepici zlatou kropenatou. To je už teď naše národní a úředně uznané plemeno.

Celonárodního hlasování bych se bál ještě víc. Pořád si ještě pamatuju na starý vtip o anketě Rádia Jerevan, jaký že je hlavní orgán sovětských žen. Po uzávěrce rádio ohlásilo výsledek: Přišlo několik set tisíc odpovědí, jen jediná však byla správná: hlavním orgánem sovětských žen je časopis Sovětskaja rabotnica. Všechny ostatní byly chuligánské.

Možná bych tu ptákovinu taky nechal na tu příští vládu.