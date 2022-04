Hudební vata pro naše báby. Praxe v Českém rozhlase má blízko k cenzuře

Názor

Hudební dramaturgie Českého rozhlasu, to je kapitola sama pro sebe. Člověk často nevěří vlastním uším, jak otřesnou hudební vatu jeho stanice pouštějí do éteru, zvlášť nejapně to pak působí, jedná-li se o doprovod k rozhovorům, které představují zajímavé a tvůrčí osobnosti, a publicistickým útvarům vykazujícím určitou intelektuální úroveň.