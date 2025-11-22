Při pohledu na fotografie z „červeného koberce“ Českých Slavíků musí mnohé napadnout, zda by si naše hudební hvězdy od pořadatelů náhodou nezasloužily kvalitnější fotokoutek. Na tmavém pozadí s červenými a žlutými šmouhami zkrátka nevynikne žádný outfit. Ba co víc – chabé osvětlení spíše ublíží i těm nejlepším modelům. Navíc viditelné zářivky a přímotop v koutě naprosto snižují estetický dojem z celé akce a působí jako pokus o galavečer v zemi, kde červený koberec roztáhli vůbec poprvé.
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Možná i proto se na předávání cen Český slavík objevilo pěkných rób opravdu jen málo. Skutečný black tie předvedla bronzová slavice Monika Absolonová v tmavě modrých šatech s krásným detailem v podobě rozměrné mašle. Zpěvačka Marta Jandová vynesla sice klasicky černou, ale díky rukávům přecházejícím do dlouhých cípů působila její róba velmi efektně. A o hollywoodský glamour se rozhodně postarala Eva Burešová v černých sametových šatech vyšívaných perličkami z ateliéru Miroslava Michaela Knota. Společně se svým partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem, tvořili pravděpodobně nejlépe oblečený pár celých Slavíků.
Nejnápaditější šaty večera
Nominací na nejnápaditější šaty večera se mohla pochlubit influencerka Domi Alagia, která dorazila ve stříbrné róbě se zvlněným dekoltem a třpytivými aplikacemi. Střih byl zajímavý a spolu s rukavičkami vytvářel luxusní dojem. Body dolů však strhávalo nedokonalé krejčovské provedení – korzet na těle česko-italské umělkyně neseděl zcela přesně a spodní sukně by si zasloužila nápaditější střih. Co se však týče make-upu a šperků, tam Domi jednoznačně získává nejvíce bodů.
Na koho se však těšili nejen hudební, ale i módní nadšenci, byla samozřejmě zlatá slavice Ewa Farna. Ta bývá jedním z nejočekávanějších příspěvků do módní kolonky, letos však její volba nebyla z nejvýraznějších. Efektní účes, bílá košile, šedý korzet a úzká khaki sukně s průstřihy po stranách působily originálně a Ewě velmi slušely. Na tak významnou událost jsme však možná očekávali větší extravaganci, kterou tato dobyvatelka Edenu vždy tak mistrně uměla.
Anděl a páni
Překvapivě jsme se na Slavících dočkali mnohé módní inspirace pro pány. Vydařenou variaci na pánský smoking předvedl ve Foru Karlín moderátor Leoš Mareš, který do saka zvolil bílé tričko s nedbale uvázanou černou kravatou. Stříbrný Marek Ztracený se držel klasiky a objevil se s výrazným motýlkem a bílou orchidejí v klopě. Jak má vypadat moderní gentleman, nám ukázali zpěvák Mirai Navrátil, který dorazil v černém oversize obleku doplněném o černé tričko, a Adam Mišík rozhodně zaujal krásným dvouřadým oblekem se štrasovou broží.
Pánskému smokingu podlehly i některé dámy – naprosto skvěle vypadala herečka Tereza Ramba s hlubokým výstřihem zdobeným šperkem nebo nominovaná zpěvačka Anna K. s dramaticky řešenými rukávy a černou vázankou ve tvaru květiny.
Na závěr nesmíme zapomenout na režisérku Evu Toulovou, která byla bezesporu nejvýraznější hostkou celého večera – už jen proto, že její model byl zdaleka nejrozměrnější. Jemné tylové šaty s korálky umělkyně doplnila obřími andělskými křídly. Efekt byl bezpochyby působivý – a vlastně proč ne – ale stejně jako u většiny Eviných modelů celkové provedení šatů působilo poněkud nedotaženě, jako „spíchnuté na koleně“.