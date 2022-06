Nejvyššímu Moravanu. Nejstarší český spisovatel se obrací na premiéra

Proto si dovoluji navrhnout Vám, abyste nabídl jménem své strany celé koalici jako kandidáta osobnost, která má šanci oslovit velkou část společnosti díky tomu, že za Á/ je v nejlepším věku před padesátkou, za Bé/ nebyla nikdy v KSČ, za Cé/ nebyla agentem StB, za Dé/ nikdy nic „neodklonila“, za É/ byla občany čtyřikrát zvolena do čela velké městské části Prahy, za eF/ byla opětovaně zvolena poslanci do čela významného výboru sněmovny, za Gé/ drží bakalářský a magisterský titul ze dvou vysokých škol, za Há/ řídí právě teď důležité silové ministerstvo a za CHá/ až za Zet/ není muž a na muže si ani nehraje; to uklidňuje v době zpochybňující příslušnost k určitému pohlaví, což komplikovalo i činnost činohry Národního divadla, když její šéf v sobě sedm let hledal ženu, než ji našel a odešel sdílet odvěký ženský úděl.

Zato Jana Černochová je ženská, jak se patří, a i bez výložek byla generál, už když svému pánovi, vysokému policistovi, řekla něco jako – děkuji, odejdi! Slovenská i Česká republika by tak měly v prezidentském úřadu dvě skvělé ženy, které by spolu vyzmizíkovaly všechny i všechno, co brání, aby dva národy měly vztah, jakému není v Evropě rovno. S přáním úspěšného předsednictví.