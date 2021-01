Český životní zájem: Unie musí proti firmě AstraZeneca zasáhnout

Praha Spor Evropské unie s firmou AstraZeneca kvůli dodávkám vakcíny proti nemoci covid-19 vypadá, jako by proti ní Unie neměla žádné páky. AstraZeneca tvrdí, že vakcíny slíbené v prvním čtvrtletí nedodá a že to není její povinnost.

Unie hrozí omezením vývozu vakcín ze zemí EU, ale pokud je tu firma nemá, asi to nepomůže. Peníze za vakcíny už zaplatila a zpět by je dostala po letech. Navíc důležité je rychlé očkování. Co teď?

Zaprvé zveřejnit smlouvu mezi Evropskou komisí a firmou AstraZeneca o dodávkách vakcín. Unie se o to snaží, ale musí s tím souhlasit obě strany. Pokud má pravdu Unie, a zdá se že ano, nedodržení smlouvy bude pro firmu problém. Až si příště zákazníci budou vybírat, u koho si co objednat, nebude jejich první volbou.

Zadruhé, omezení či zákaz vývozu vakcín může fungovat. Pokud představitelé firmy AstraZenaca pochopí, že se to může týkat i jejich dalších vakcín, začnou couvat. Nehledě na to, že se objevilo podezření, že přes opačné tvrzení firma z Unie vakcíny proti covidu vyváží. Ano, restrikce vývozu je proti volnému obchodu, který Unie celosvětově prosazuje, ale jako boj proti porušovateli smluv to svět pochopí.

A zatřetí, je možné továrny AstraZeneca dočasně „znárodnit“ či to nechat udělat v rámci evropské regulace jednotlivé vlády. Vypadá to, že je to proti unijnímu právu, ale pokud by firma dostala patřičné kompenzace, cesta by se asi našla. Když šéfové unijních zemí něco chtějí, ještě rádi použijí právní „invenci“, jak jsme viděli, když se v době eurokrize zachraňovalo Řecko.

Evropa by přitom měla něco udělat dřív, než s tím přijdou jednotlivé země. „Národní řešení“ by totiž mohlo rozložit jednotný unijní trh a vakcíny by přednostně dostali obyvatelé zemí, na jejichž území se produkují. Česko je přitom exportní velmoc životně závislá na jednotném trhu a na jeho území se teď žádná vakcína nevyrábí. V případě „národního řešení“ bychom tak byli byti dvakrát.