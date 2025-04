Český elf: Monitorujeme dezinformační kanály. Nepodsouvejte nám konspirační úmysly

Vedoucí názorové rubriky Lidových novin zveřejnil 11. dubna názorový článek „Strašidlo dezinformací nesmí likvidovat liberální demokracii. Nebo chceme názorovou monokulturu?“, ve kterém hrubě porušuje novinářské standardy nepravdivými výroky jak na moji osobu, tak na občanskou organizaci, kterou před veřejností zastupuji.

Čeští elfové jsou neformálním občanským hnutím, které od roku 2018 upozorňuje veřejnost a politickou sféru jednak na fakt nepřátelských zahraničních (rozuměj především ruských) dezinformačních kampaní a jednak fakt, že by se s tím mělo něco dělat. To je v kostce naše poslání a činnost. Oprávněnost našich varování potvrzují každoroční zprávy všech českých i spojeneckých bezpečnostních složek, není to tedy nic, co bychom si cucali z prstu.

Jsme dobrovolníci, tuto činnost všichni vykonáváme bezplatně a hradíme si ze své kapsy i eventuální výdaje. Všechny tyto informace máme uvedeny na našem webu, dokonce ve zjednodušené formě FAQ - Často kladených otázek a odpovědí. Jsou dohledatelné na pár kliknutí za několik minut.

I toto minimum triviální námahy však Martin Zvěřina patrně odmítl učinit a čtenářům ve zmíněném článku sugeruje, že „... v podtextu těchto řečí je jediné sdělení: chceme peníze na boj s dezinformacemi“ a „... s dezinformacemi a bojovníky proti nim je to jako s pojišťovákem a vaší domácností, nejraději by vám prodal pokud možno tu nejdražší pojistku, protože je to výhodné pro něj“.

Toto je zhruba asi stejně morální a férové tvrzení, jako kdyby pan Zvěřina bez sebemenšího důkazu spekuloval o dobrovolnících, pomáhajících s úklidem po povodních, že „to beztak dělají jen pro peníze a těší se na další katastrofu, aby si mohli nahrabat ještě víc!“.

Liberální demokracii je třeba bránit

Desítky našich dobrovolníků, kteří po večerech kategorizují dezinformační řetězové maily, jež daly vzniknout světově unikátní databázi, kterou využívají mj. akademické týmy napříč Evropou, by nejraději s touto činností skončili. Nečiní jim to pražádnou radost a nemají z toho ani korunu. Měli jsme dokonce několik psychických zhroucení, protože koncentrovaná expozice tolika nenávistného a manipulačního obsahu zkrátka není pro každou psychiku.

Proč to dělají? Nu, i to je napsáno na tom webu, je to tak prosté, že je to pro někoho těžko uvěřitelné nebo pochopitelné. Pracují z pocitu, že je to třeba udělat, z pocitu čirého vlastenectví, že to škodí této zemi, že to škodí jejím rodičům, že s tím nikdo jiný nic moc nedělá.

Obviňovat tyto lidi ze zištných motivů a přirovnávat je k pojišťovákům, snažícím se prodat nejdražší pojistku, je nechutné, a plyne z naprosté ignorace skutečnosti.

Dále Zvěřina pokračuje v tvorbě zcela vymyšlených slaměných panáků, když mně osobně vkládá bizarní a lživou myšlenku „tento pán a spousta dalších aktivistů si představují, že kdyby dostali pravomoc a prostředky, mohli by zakazovat a odhalovat nepřátele demokracie, čímž by ji zachránili…“ To je pustá pomluva, nikoli názorová publicistika.

Ani já, ani Čeští elfové žádné prostředky ani pravomoci cokoli zakazovat nechceme. Nechceme „dozor nad sociálními sítěmi“ ani jiné exekutivní pravomoci. Ctíme právní stát a jeho ústavní pořádek. Nebylo by v jeho intencích, kdyby funkce státu svévolně suplovaly nějaké občanské formace. Ani Čeští elfové, známe své místo a své zákonné limity.

Léta monitorujeme to, co se píše v proruských dezinformačních kanálech. V tom se podobáme specializovaným novinářům, kteří informují, co se v úzkém výseku jejich zájmu děje. Děláme to s cílem burcovat veřejnost a odbornou komunitu ve veřejném zájmu - ano i v tom se podobáme novinářům, zveřejňujícím své investigace. A přesně toto chceme dělat i nadále, jak máme dlouhá léta na webu uvedeno. Není třeba nám podsouvat vyfantazírované konspirační úmysly.

Jsme přesvědčeni, že liberální demokracii je třeba bránit. Že je systematicky ohrožována zvenčí ruskými hybridními operacemi, není náš výmysl, ale zjištění našich oficiálních bezpečnostních úřadů. Naopak hlubokou konspirací by zavánělo popření této skutečnosti.

Když říkám, že „je historickou zkušeností, že pokud bude demokratický systém ponechán zcela bez ochrany vůči nedemokratickým, antisystémovým patologiím, pak dříve či později zanikne“, mám tím na mysli zejména světovou historickou zkušenost s německým nástupem nacismu v 30. letech, ze kterého si evropské země vzaly právě toto ponaučení. A do svých zákonů a ústav vetkly pojistky, aby antisystémové politické patologie, jako je fašismus a nacismus, byly z politické soutěže vyloučeny. Právě proto, aby liberální demokracie mohla přežít, aby politický pluralismus mohl být zachován.

Toto definuje i mantinely svobody slova - nikdo nemůže v Německu ani v Čechách třeba volně hlásat, aby nějaká skupina lidí byla zbavena občanských práv a zlikvidována. Je toto omezení svobody slova „názorovou monokulturou“, jak sugeruje Zvěřina? Jistě že ne, je to rýsování základního hřiště pro demokratickou hru, nutná podmínka, aby vůbec nějaká názorová pluralita mohla existovat. Že toto hřiště mají USA z historických důvodů nakresleno jinak? Může být, mají právě na rozdíl od nás ony jiné historické zkušenosti. Navíc není nikde psáno, že právě USA vzhledem k současnému dění nenabudou zkušenost podobnou té naší.

Nežijeme v ideálním světě

Je legitimní společenská diskuse, jak má tato ochrana demokracie vypadat. Kde jsou její hranice a mantinely, co vlivem vývoje modernity do nich dále zahrnout a co ubrat. Tato společenská diskuse má svoje zaběhnuté mechanismy, média, politickou soutěž, poslance jako zástupce veřejnosti a vrcholí legislativním procesem. Nechceme nic než toto. Naopak - naší činností se snažíme, aby tento standardní proces nadále autenticky fungoval, aby nebyl křiven podloudným zahraničním vměšováním.

Pochybuji, že bych v tomto nenašel široký názorový průnik i s novinářem Zvěřinou, nicméně je smutné, že místo, aby se zajímal, co tím daný konkrétně myslí, útočí v urválkovském stylu „tihle lidé se neštítí sami manipulace…“ a dále si tvoří vlastní fantazijní domněnky o úmyslech druhých.

V čem se s panem Zvěřinou zcela shodnu, je užitečnost vzniku legislativy, která by poněkud narovnala povinnosti standardních vydavatelů a nových elektronických médií - zejména sociálních sítí. V těch „starých“ médiích se lžím, pomluvám, ale i zahraničním dezinformačním kampaním daří skutečně o něco hůře, než v anarchickém neregulovaném prostředí. Klasická novinařina své kodexy cizelovala po staletí, dlouhá desetiletí se v návaznosti formovala i příslušná legislativa, která pomáhala formovat rámec kultivované a přehledné veřejné debaty. To jen překotný digitální vývoj poněkud utekl a kodexotvorný proces se jej dýchavičně snaží dohnat.

Dodržování starého dobrého novinářského kodexu je klíčem, jak rozlišit dezinformační brak od seriózního tisku. Kdyby teoreticky všichni dodržovali zásady dobré novinařiny, nepotřebovali bychom ani legislativu, ani elfy, ani obranu před nepravdivým nařknutím. V ideálním světě ovšem nežijeme. To ovšem neznamená, že nemáme občanskou, profesní či morální povinnost alespoň k němu svým dílem přispět. My, elfové, se o to snažíme bezplatnou občanskou angažovaností ve sledování ruských dezinformačních kampaní. Novinář Martin Zvěřina by mohl přispět třeba skutečně poctivou novinařinou.

Autor je mluvčím Českých elfů