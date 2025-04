Milí elfové, anonymita a utajování v demokracii důvěryhodně nepůsobí

Tak si to rozeberme: Pan Kučík tvrdí, že elfové jsou „neformální občanské hnutí“, které sdružuje dobrovolníky odhodlané nezištně pomáhat. To je jistě možné, problém vězí ve skutečnosti, že elfové neexistují a jsou anonymní, nejsou nijak formálně sdruženi.

Takže zatímco o každé neziskovce - útulku pro zaběhlá koťátka si můžeme přečíst výroční zprávu, nalézt její status a obrátit se na osoby, které za organizaci odpovídají, elfové mají jen pár mluvčích, kteří řeknou jen to, co chtějí. Na elfy nemůžete uplatnit ani zákon o veřejném přístupu k informacím. Není to báječné?

Co přesně elfové dělají, jak to dělají a jakými postupy a pravidly se řídí? Netušíme. Nevíme ani, jak pracují s možností vlastní omylnosti, s možností, že někoho nařkli z dezinformování neoprávněně. Možná elfové s vlastní omylností nepočítají, protože vykonávají nekritizovatelné dobro. Práce elfů je vlastně černá skříňka, na jedné straně k elfům putují informace, na druhé z nich vychází výstupy, kde klasifikují, kdo je zlý a kdo dobrý. Ovšem metody vyhodnocování jsou tajné, stejně jako hodnotitelé.

Proč na veřejnosti nenosíme masky

Ale vraťme se k penězům, obraz party dobrovolníků, která po večerech, ve svém volném čase bojuje s dezinformacemi, padá v okamžiku, kdy se dozvídáme (díky výzkumu Adély Klečkové), že elfů je okolo čtyř tisíc a společně operují ve 13 zemích. Takže koordinace této činnosti, pořádání tajných mezinárodních konferencí, správa webových stránek, poplatky za software či elektřinu nestojí ani haléř?

Možná mají elfové nějakého šlechetného dárce, který náklady hradí, ale to se nedozvíme. O nezištnosti a bezplatnosti se nikdo nemůže přesvědčit, což ale neznamená, že tomu nemůžeme věřit, že? Stejně je to s ambicemi elfů, pan Kučík netouží po moci, ale po čem tedy touží? Nevíme přesně, nicméně z vehemence, s jakou se dere do médií, je zřejmé, že by chtěl přinejmenším určovat, co si mají lidé myslet o konkrétních problémech.

Když média uveřejní něco chybně či nepravdivě, můžete se na ně obrátit se žádostí o opravu, můžete je zažalovat, můžete se snažit postihnout konkrétního autora, výstupy médií totiž nejsou anonymní. Média se řídí zákonem. Můžete podobně pracovat s výstupy elfů? Nikoli.

K demokracii, kterou chtějí elfové chránit, patří otevřenost a transparentnost, proto nenosíme na veřejnosti masky, ty si nasazují jen teroristé a bankovní lupiči. Elfové však sami sebe nedefinují jako „zlo děje“, ale jako dobroděje. Skrytě, anonymně na našem území působí organizovaně pouze naše bezpečnostní složky, které podléhají kontrole a pravidlům, vše ostatní, počínaje ruskými špiony až po zločinecké gangy, je nelegální. Jak do toho zapadá mezinárodně organizované dobrodějství elfů?

Pana Kučíka asi urazím, ale nejprve se omluvím pojišťovákům, ke kterým jsem elfy přirovnal, protože ač jejich počínání nemá nejlepší pověst, stále se pohybují v mezích zákona a jsou pod veřejnou kontrolou. Elfové se veřejné kontrole vyhýbají, prosazují své politické cíle jako samozřejmě dobré, odmítají veřejnou kontrolu a navíc se cítí morálně nedotknutelní. Brání se jakékoli otevřenosti a ještě se diví, že tím budí podezíravost. Doufejme, že tuhle zvláštní „neorganizaci“ monitoruje alespoň BIS.