Češi věří, že nová vláda zrychlí hospodářský růst, i kdyby na dluh

Lukáš Kovanda
Glosa   9:00
Čeští spotřebitelé důvěřují naší ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které aktuálně zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zotavení v oblasti reálných hrubých mezd, které se vrátí na úroveň roku 2019 příští rok, zlepšuje důvěru spotřebitelů již od loňska. Za dalším zlepšením jejich nálady takřka na šestileté maximum stály v listopadu naděje vkládané do vznikající vlády. Češi stále mají v živé paměti nejvýraznější propad reálných mezd ze všech zemí OECD, který podle statistiky této organizace nastal mezi lety 2021 a 2025.

Míní však, že nový kabinet podpoří jejich životní úroveň, a to i menším důrazem na další konsolidaci veřejných financí. Současnou „přetahovanou“ o návrh státního rozpočtu na rok 2026 tak mnozí zjevně vnímají tak, že se vznikající vláda „pere“ za jejich vyšší životní úroveň. Že by to mohlo zapříčinit hlubší deficit veřejných financí už v příštím roce, je pro ně druhořadé.

Doma však není nikdo prorokem. Nicméně podobně jako čeští spotřebitelé to vidí i největší švýcarská banka UBS. Analytici UBS Global Wealth Management už před říjnovými sněmovními volbami prognózovali, že česká koruna by mohla dále zpevnit, pokud jejich výsledek povede k rozpočtovému uvolnění, čti: k hlubším deficitům.

Ekonomická závislost na Německu klesá. Hospodářství dál poroste, říká prognóza

To, že v čele nové české vlády stane hnutí ANO, znamená podle švýcarské banky rozpočtové uvolnění. To podle UBS českému hospodářství pravděpodobně zajistí rychlejší růst, ale tím pádem i utaženější měnovou politiku ČNB. Ta bude výraznějším zvýšením základních úrokových sazeb reagovat na rychlejší růst ekonomiky a s ním související citelnější riziko přehřívání, například v oblasti cen nemovitostí nebo služeb. Vyšší úrokové sazby se mají následně promítnout do znatelnějšího posílení české koruny, předpokládá UBS.

Nicméně výraznější hospodářský růst, byť by i třeba byl koupený částečně na dluh, znamená rychlejší růst životní úrovně. To dává spotřebitelům naději, že se vskutku „budou mít lépe“. A tato naděje, podložená i odbornými prognózami ze zahraničí, nyní pohání spotřebitelskou náladu na ono takřka šestileté maximum.

