Čeští umělci versus totalita. Kdo za své protinacistické postoje zaplatil životem?

Nebyl jediným českým umělcem, jehož nacisté přímo či nepřímo zlikvidovali. 22. prosince 1941 zemřel na následky zranění, úplavice a mučení v táboře Mauthausen geniální písničkář Karel Hašler. Gestapo ho sebralo při natáčení Městečka na dlani. Hašler, ač kritik prvorepublikových politiků, jedovatými písněmi dráždil Němce a odmítal se přizpůsobit nacistickým pořádkům. Byl varován, ale jeho temperament mu nedovolil mlčet. Tak se z posměváčka stal mučedník.

Vladislav Vančura byl popraven na střelnici v Kobylisích 1. června 1942, za druhé heydrichiády. Lékař a spisovatel, který si přes své vyloučení z KSČ kvůli nástupu Klementa Gottwalda v roce 1929 uchoval levicové názory, se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Odmítl spolupráci s protektorátním komisařem pro film i Goebbelsovu nabídku cesty do Německa. Za statečnost i názorovou vyhraněnost zaplatil životem.

Nevědomou obětí heydrichiády se stala i herečka Anna Letenská. Její muž pomáhal s ukrytím lékaře, jenž ošetřil parašutistu Jana Kubiše. Letenská ještě mohla dokončit film Otakara Vávry „Přijdu hned“ (prý na přímluvu producenta Miloše Havla), poté ji zatkli a 24. října 1942 zastřelili v Mauthausenu.

Grafik a ilustrátor Vojtěch Preissig vydával ilegální časopis V boj, byl napojen na Obranu národa a zatkli ho s dcerou, Irenou Bernáškovou, v roce 1940. Dcera byla popravena v roce 1942, on sám zemřel někdy v polovině roku 1944 v Dachau.

V lednu 1945 zřejmě nepřežil selekci v táboře Gleiwitz spisovatel židovského původu Karel Poláček. 5. července 1943 byl s družkou, právničkou Dorou Vaňákovou, kterou odmítl opustit, deportován do terezínského ghetta, v říjnu 1944 nastoupil do osvětimského transportu. Jeho stopa byla zachycena v táboře Hindenburg, odkud prý putoval do Gleiwitz. Okolnosti smrti jsou nejasné.

Josef Čapek zemřel před koncem války, jeho bratr Karel chvíli před začátkem. V hledáčku nacistů byli oba, stejně jako Jiří Voskovec a Jan Werich, kteří se zachránili útěkem do USA. Nepřímou obětí nacistické okupace je i básník židovského původu Jiří Orten. Zemřel pod koly německé sanitky.

Po nacistické hrůzovládě přišla ta komunistická, která posílala nepohodlné spisovatele a básníky do lágrů a věznic stejně aktivně. Popravu však zařídila jen Záviši Kalandrovi, který byl paradoxně za svou komunistickou minulost vězněn nacisty od roku 1939 do roku 1945 a prošel tábory Sachsenhausen, Flosenbrück a Ravesbrück. Jednou kverulant, vždycky kverulant. Jen režimy se mění.