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Maršálek je víc než maršál aneb O vojenské hodnosti Josefa Václava Radeckého z Radče

Karel Oliva
Poslední slovo   20:00
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Karel Oliva | foto: Lidovky.cz

Ve filmu, jehož titul nezní C. a k. polní maršál, nezpívá Vlasta Burian „… c. a k. polní maršál, ten vám má hlavu jako esšál…“. To nepřekvapí snad ani ty, kdo film C. a k. polní maršálek neznají. Dodejme k tomu ještě, že – skutečný – text pokračuje „na války kašle na všecky a kleje víc než Radecký“.

Což pěkně uvádí téma dnešního Posledního slova, jímž je vojenská hodnost Josefa Václava Radeckého z Radče, která je – stejně jako vojevůdce sám – tématem aktuálním, neboť jsme si jednak teď na začátku listopadu mohli připomenout 260. výročí jeho narození (* 2. 11. 1766) a jednak se právě dosti bouřlivě veřejně diskutuje o návratu Radeckého pomníku na pražské Malostranské náměstí (či jeho umístění někam jinam do veřejného prostoru; stojí za připomenutí i to, že výročí, byť nekulaté, má v těchto dnech také datum původního odhalení tohoto pomníku 13. listopadu 1858).

Často se přitom Radeckému přisuzuje hodnost maršála – což je (v češtině) vadné jak historicky, tak i jazykově, protože zrovna tak jako (čajový, nebo v případě citované písně jídelní) šálek není „malý šál“ (a válka není „malá vála“), není maršálek (ať už c. a k., nebo jakýkoliv jiný) zdrobnělinou maršála, a ani hodnostně není maršálek nižší šarže než maršál.

Vysvětlení všeho právě uvedeného musíme začít hledat v němčině zhruba devátého století, jež obsahovala slova marah („kůň“) a scalc („sluha“, s výslovností [skalk], za pozornost stojí to [k] na konci). A protože už tehdy si libovala ve skládání slov, znělo tehdejší německé pojmenování sluhy, který se stará o koně, marahscalc – česky asi tak „koňosluha“.

Jen věrný služebník císaře? Maršál Radecký dodnes rozděluje společnost

Ten, kdo v době míru pečoval o koně, byl v časech válečných bojovníkem jízdního oddílu. A pokud se takový marahscalc v boji osvědčil, byl povýšen, a tak se za nějakou dobu slovo marahscalc používalo už ne pro toho, kdo se o koně přímo staral, ale pro dohližitele nad stájemi. Když pak přišla další válka, měl takový dohližitel na starost koně v poli – a s nimi samozřejmě i jejich jezdce, takže šlo fakticky o velitele jízdy.

Ovšem paralelně se služebním postupem (doprovázeným zpohodlněním nositelů) se vyvíjela i hlásková podoba slova marahscalc. Když se nakonec někdy v 10. století z velitele jízdy stal vysoký úředník dvora císařů Svaté říše římské, toto slovo již mělo formu marschalc ([maršalk]). Tuto výslovnostní podobu o něco později převzala čeština a nedlouho potom si ji upravila na libozvučnější maršálek – takové znění pak najdeme v 15. století např. ve spisech Petra Chelčického, pěkný doklad ze stejné doby obsahuje také dílo Mistra Pavla Žídka spravovna, kde se již užívá i v přeneseném smyslu, když je nejvyšší stolník na císařském dvoře charakterizován větou Knieže saské jest maršálek před krměmi, a doklad ještě hezčí pak se pak vyskytuje v Postile Šebestiána Vojtěcha Scipiona z r. 1618, kde se píše Poněvadž in vino veritas, Dětí, Blázní a Ožralcy jsou pravdy věrní maršalcy.

Jak je tedy zřejmé, maršálek není nějaký „malý maršál“, historickyjazykovědně vzato je to dokonce přesně naopak, maršál je zmenšený maršálek v tom smyslu, že při přejímání výrazu do francouzštiny došlo ke ztrátě koncového „-k“, což se pak promítlo i do němčiny (zpětně) a dalších jazyků, třeba do ruštiny. I čeština takto zkrácené slovo přebrala, ale podstatně později, až někdy během 16. století, načež ty dva výrazy žily celá staletí vedle sebe, ale slovo maršál spíše jen živořilo, používalo se prakticky jen pro cizince, a tedy mnohem méně často než maršálek. K navýšení frekvence jeho užívání došlo za napoleonských válek, protože pro nejvyšší důstojníky francouzské armády užívalo její velení slovo maréchal ([marešal]). Po Napoleonově konci se vše rychle vrátilo do předchozího stavu a maršálek zcela převládl.

Počátek (moderní) samostatnosti polské

Poměr se ovšem obrátil po první světové válce, kdy se ve snaze distancovat se od Rakouska-Uherska o rakouských maršálcích nemluvilo, a naopak se propagovali francouzští maršálové – Joffre, Foch a tehdy samozřejmě i pozdější kolaborant Pétain. To samozřejmě ještě zesílilo o dvacet let později, během druhé světové války, kdy se nejdříve mluvilo o maršálech, jako byli Rommel nebo von Manstein, a po porážce Německa o Žukovovi, Koněvovi, Rokossovském a dalších maršálech SSSR.

To už jsme ale přesáhli daleko za dobu Josefa Václava Radeckého z Radče (1766–1858), což nebyl ani Francouz, ani Němec, ani Sovět, ale Čech – a proto by jeho vojenská hodnost měla být korektně uváděna dobově historicky i jazykovědně adekvátním slovem maršálek.

A ještě dvě okrajové drobnosti na závěr. Zaprvé – výraz maršálek neužívá pouze čeština, ale i polština, předsedou dolní komory polského parlamentu je Marszałek Sejmu. A zadruhé, latinské sousloví comes stabuli (doslova „hrabě stájí“, tj. „vrchní ošetřovatel koní“), což je ekvivalent jednoho z postupně se vyvíjejících významů německého marahscalc, si kolem r. 1200 přivlastnila angličtina, která z něj o něco později sestavila jednoslovný výraz constabulus, a po dalším vývoji včetně posunu významu se forma ustálila na policejní hodnosti constable, kterou známe z britských detektivek.

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Maršálek je víc než maršál aneb O vojenské hodnosti Josefa Václava Radeckého z Radče

Karel Oliva

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