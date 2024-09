Predikovali jsme vybřežení. Za povodní dostala čeština zase pořádně na frak

Za povodní minulých dnů se zase zrodilo nové slovo a tak všichni predikovali ostošest, zřejmě použít český výraz předpověděli by snížil váhu této činnosti. Když jsem pak ale v debatě vodohospodářů, hasičů a politiků zaslechla obludné spojení „predikovali jsme vybřežení“, chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že pánové předpověděli, že se voda vyleje z břehů. Jenže říct to, jak jim huba narostla, by evidentně snížilo vážnost chvíle.

Narativ, diskurz, paradigma

Politická scéna a její newspeak, to je vůbec kapitola sama pro sebe a módní slova se tu rodí jako houby po dešti, protože politici milují intelektuální předvádění se a machrování. Poslední době vévodí všemi tak oblíbený narativ, což je primárně termín z literární vědy značící vyprávění či dejme tomu jakýsi rámec pro interpretaci světa.

Narativ sice dnes začíná být trochu na vymření, ale pořád má tuhý život a bují v mnoha verzích, při letmém pohledu na internet lze zjistit, že máme narativ triumfalistický, kremelský, propagandistický, ztracený, evropský, nesmlouvavý, alibistický a tak dále a tak podobně. Anebo jenom trapně nekvětnatý „můj“.

A co teprve takový diskurz nebo paradigma, bez těch se své cti dbalý machr na veřejné scéně nemůže obejít, kdyby řekl rozprava nebo vzorec myšlení, byl by za hloupého Honzu. Takových slov jsme za třicet let zažili víc než dost a nešlo vždy o termíny z latiny nebo řečtiny, není to tak dávno co politici ventilovali problém, co jiného jim také chudákům zbylo, když předtím tak mohutně eskaloval.

V této souvislosti mi to nedá, abych si nevylila zlost na jeden termín již delší dobu a zhusta používaný v módní branži a to sice spojení „vynést šaty“. Těžko říct, komu patří prvenství v této kromobyčejné blbině, která se rozlezla jako mor, a módní hlídky, což je žánr, který patřil ke každým slušným novinám, se bez něj neobejdou. A přitom je to slovo, které má řadu významů, ale právě v tom, v jakém se zavedlo v módě, je to čirý nesmysl. A směšná záležitost.

Vynášet lze trumfy, rozsudek, koš s odpadky, drby, také něco může vynést zisk, případně můžeme někoho vynést v zubech, což bych tedy já s chutí učinila s těmito prznitelkami češtiny, protože kvílení o tom, jak ta či ona vynesla róbu, je výlučně ženská záležitost. A ještě něco: vynášet znamená nesením dopravit nahoru, takže všechny dámy, které vynesly šaty, šly v nich minimálně na půdu, v lepším případě na rozhlednu.

Bez anglicismů ani ránu

Čeština je jak houba, v každé době saje cizí slova, dřív do ní pronikaly germanismy, dnes je pod silným vlivem angličtiny, hlavně mladí se bez anglicismů a anglického syntaxu neobejdou a v podstatě ani nevnímají, že mluví strašně, je to pro ně přirozený způsob komunikace. Takový je vývoj a nemá smysl se nad tím vzrušovat.

Přece jenom si ale myslím, že spisovná podoba jazyka by se neměla řídit podle těch, kteří češtině dávají na frak. A ještě jim to ulehčovat a tvrdit, že je moc složitá a měla by se zjednodušit. Je ostudné, když lidé veřejně vystupující bez uzardění mrví svůj mateřský jazyk - všimněte si třeba, kolik řečníků neví, jak v našem jazyce vypadá koncovka třetí osoby v plurálu. Anebo používají cizí termíny, aniž by pořádně věděli, co znamenají, a myslí si, že tak budou vypadat jako vzdělanci.