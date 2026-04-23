Ke 250. výročí narození poraženého generála z války jotistů s ypsilonisty

Za první významný maják na březích občas vcelku klidných a občas naopak velmi rozbouřených pravopisných vod lze jistě považovat zavedení diakritiky v první polovině 15. století – což se připisuje Janu Husovi, i když úplnou jistotu o tom nemáme a asi nikdy ani mít nebudeme.
Další zásadní pravopisnou reformou bylo ustavení tzv. bratrského – míní se tím českobratrského – pravopisu pro potřeby vydání Bible kralické na sklonku 16. století.
Tento pravopis pak byl zachováván po 200 let víceméně všemi, kdo psali či tiskli české knihy, na prvním místě – ač to možná bude pro někoho k nevíře – jezuity, kteří se o češtinu pečlivě starali, neboť právě jazyk pro ně byl základním nástrojem obracení kacířských Čechů na tu jedině správnou, katolickou víru: vydávali proto jeho gramatické a pravopisné příručky jako třeba Brus jazyka českého neb spis o poopravení a naostření řeči české či Výborně (tj. vybraně) dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí (tj. z Bible kralické, jež autorovi posloužila jako vzor správné češtiny), a samozřejmě i české knihy; pilným českým spisovatelem byl např. jinak nechvalně proslulý Matěj Antonín Koniáš, jenž na jedné straně české knihy – mnohdy drastickými metodami – zabavoval, neboť šlo o spisy českobratrské, a tedy vyjádřeno slovníkem 20. století o literaturu ideově závadovou, na druhé straně ovšem české knihy – zajisté ideově konformní – psal a distribuoval namísto těch zabavených.
O Maďarsku a některých jeho historických a jazykových souvislostech
Na počátku 19. století začalo být zřejmé, že se dvě stě let stará pravopisná norma přežila. Asi největší český jazykovědec všech dob Josef Dobrovský, veden osvícensko-racionálním přesvědčením, že jazyk má mít co nejjasnější řád a pravidla, proto r. 1809 ve svém díle Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache (“Zevrubná mluvnice jazyka českého“) navrhl změnu dosavadního, v některých částech poněkud chaotického bratrského pravopisu.
Tato změna se zakládala na zásadě, že v analogických pozicích mají stát analogická písmena, což se týkalo především psaní „i/y“, „í/ý“, a to zejména po písmenech „c“, „s“ a „z“ vyjadřujících ostré sykavky, kde dle bratrských pravidel vždy následovalo „y/ý“ (“cyzý, prosý“), proti čemuž Dobrovský postavil psaní pouze měkkého „i/í“ po „c“ a v případě „s“ a „z“ psaní analogické výskytu „i/y, y/ý“ po jiných písmenech: tedy např. namísto „cyzýho“ psát „cizího“ analogicky k „jarního“, namísto „prosý“ psát „prosí“ v analogii k „vaří“, namísto „zmizý“ psát „zmizí“ v analogii k „leží“, zachovat však psaní „mrazy“ v analogii k „hrady“ atd.
(Pro případné hnidopichy dodávám, že jsem jak zde, tak ve výše uvedených názvech knih kvůli lepší srozumitelnosti pro dnešní čtenáře částečně užil moderní transkripce, tj. používám jednoduchého „v“, hlásku [í] zapisuji písmenem „í“, hlásku [j] zapisuji písmenem „j“ a dvojhlásku [ou] zapisuji jako „ou“, a nehnidopichy prosím, aby tuto vysvětlivku ignorovali.)
Dobrovského návrh takové zásadní reformy rozdělil české obrozence té doby na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco někteří z nich se přiklonili k Dobrovského analogické opravě, a tedy častějšímu psaní měkkého „i/í“ (těm se začalo říkat „jotisté“ podle řeckého označení písmena „i“ slovem „ióta“), konzervativnější část Dobrovského návrh odmítla a trvala na bratrském pravopisu užívajícím častěji „y/ý“ (pročež si vysloužili přezdívku „ypsilonisté“, z řeckého „y psilon“, tedy „prosté y“ – „prosté“ na rozdíl od dvoupísmenného zápisu „oi“, který se v klasické řečtině vyslovoval identicky, a to jako dnešní německé [ü]).
František Slanina z Verulámu, poslední velikán alžbětinské éry
Jedním z radikálních jotistů byl Vácslav Hanka (známý jako spoluautor rukopisných podvrhů, kromě nich měl ale o český jazyk i opravdové zásluhy), jenž roku 1817 výrazně přilil oleje do ohně konfliktu svou příručkou Pravopis Český podlé Základu Gramatyky Dobrovského, a strhl tak k jasnému vyjádření i Josefa Jungmanna, který se po počátečním odmítání nakonec přiklonil k jednoznačné podpoře Dobrovského návrhu, což ho ovšem stálo letité přátelství s nejvýraznějším představitelem ypsilonistů, profesorem českého jazyka na pražské univerzitě Janem Nejedlým, jehož 250. výročí narození (23. 4. 1776 – 31. 12. 1834) si můžeme připomenout právě dnes.
Spor trval až do konce dvacátých let, kdy Nejedlý – jako již poslední mohykán ypsilonistů v mezitím prohraném boji – vydal spis Widerlegung der sogenannten analogisch-ortographischen Neuerungen in der böhmischen Sprache (“Vyvrácení takzvaných analogicko-ortografických novot v českém jazyce“) a jako svou osobní pomstu pak ještě těsně před smrtí ostře – a dodejme obsahově velmi, velmi pochybně – zkritizoval první sešity Jungmannova Slovníku česko-německého, které vycházely od podzimu r. 1834. Což všechno nic nemění na tom, že Jan Nejedlý, český spisovatel, básník, překladatel, jazykovědec, vydavatel a pedagog byl významnou, a přece jen možná trochu neprávem opomíjenou osobností českého národního obrození.