Z historie přechylování aneb čeština zná krejčovou, leč nikoliv sestrového

Je přitom navíc zřejmé, že vesměs mají zanedbatelnou reálnou hodnotu, protože v situaci, kdy pozice stran jsou v podstatě mimoběžné – jedna zaujímá postoje založené na jazykových faktech a zákonitostech, zatímco druhá opírá své náhledy o estetiku, emoce a případně o další subjektivní zřetele – je pravděpodobnost, že se podaří přesvědčit někoho z opačného tábora, aby změnil názor, víceméně nulová.
Nehodlám se proto pouštět na toto téma do jakýchkoliv polemik, protože by to bylo nesmyslné, ale připomenu – snad pro někoho užitečně, nebo alespoň zajímavě – něco z historie naší mateřštiny.
V praslovanštině a následně ve staré češtině sloužila přípona -ov- spolu s příslušnou skloňovací koncovkou ke tvoření přídavných jmen od jmen podstatných k vyjádření nějakého vztahu, jenž mohl spočívat zaprvé ve vlastnosti či materiálním původu (A ta jest k balsámu podobná a z jejie listu sladká vuoně jako med-ov-á jdieše, popisují na samém počátku 15. století Životy svatých otců jakousi rostlinu), zadruhé ve víceméně obecné příslušnosti (rytířský román Vévoda Arnošt z druhé poloviny 14. století líčí nádheru komplexu hradních budov slovy Od přestkvúcieho mramora všecka hrad-ov-á obora v rozličné barvě se stkvieše, kde se výrazem obora míní „území, oblast“ a kde namísto hradová bychom dnes asi užili slovo hradní) a konečně ve vlastnictví (… v Římě v komoře jedné, a v ní jest kámen hladký, mramorový a stolice papež-ov-a… píše polyhistor Pavel Žídek ve svém spisu Správovna z druhé poloviny 15. století).
Na uvedených příkladech je zajímavé si všimnout, že již v době jejich vzniku (a pravděpodobně již i daleko dříve, jen na to nemáme doklady) došlo v ženském rodě těchto přídavných jmen k tvaroslovnému rozrůznění mezi uvedenými významy: zatímco při vyjadřování vlastnosti, původu či příslušnosti zní zakončení prvního pádu -ová (tj. s dlouhým á), končí ve významu přivlastnění tvar krátce (-ova).
Z tohoto stavu je potřeba vycházet i při sledování vývoje přechylování ženských příjmení, přičemž je ovšem potřeba si uvědomit, že příjmení v dnešním slova smyslu (tj. dědičná jména přidávaná ke jménu křestnímu) byla v plnosti konstituována až v 18. století tereziánskými reformami. Předtím existovala pouze takzvaná příjmí, což byly přídomky příjmením sice podobné, lišily se však od nich tím, že byly vázány pouze na konkrétní osobu, tj. nedědily se.
Tato příjmí nejčastěji odrážela povolání (Michal Kovář), mohla mít však původ velmi různorodý – podle fyzických či povahových rysů (Pavel Tlustý, z dnešního hlediska extrémní případy uvádí v knize Chrám i tvrz Pavel Eisner, mezi nimi např. Mauricius pistor dictus Prdel čili Mořic pekař řečený Prdel a několik dalších, stejně plnokrevných), místa původu (Petr Moravec), národnosti či etnika (Martin Polák, Jiří Cikán) a mnoha dalších možných zdrojů… A když jsem již vzpomněl Eisnerova monumentálního díla, nemohu vynechat jeho nálezy v městských knihách v podobě příjmí zvěčňujících památné činy jejich nositelů: Snědldítětikaši, Kolmosral, Vřiťpich, Pozřihuovno ...
Pokud se z končin takto exoticky šťavnatých vrátíme k suchému tématu přechylování (byť i v jeho rámci najdeme měšťku s květnatým příjmím Sračková), je potřeba konstatovat, že se označení žen v dávných dobách nejčastěji odvozovala od povolání mužů – zpravidla jejich manželů či otců – a to právě pomocí -ová (je potřeba upozornit, že takto utvořená slova jsou skutečně jmény podstatnými, byť vykazují formu jmen přídavných). Již Mistr Klaret, současník Karla IV., uvádí slova jako rychtářová, ve Tkadlečkovi se dočteme ta převýborná, široko jmenovaná, najvyššieho rodu králová, jenž Čest slove, v Hájkově kronice najdeme o něco pozdnější pasáž císař i císařová posadili se za stůl.
K tomu je nutno poznamenat, že – jak je zřejmé z jiných dokladů – takto odvozená ženská podstatná jména byla užívána i v situacích, kdy v konkrétní realitě neměla mužský protějšek (jako císařová byla označována i neprovdaná panovnice nebo vdova). Dnes už bychom jistě používali spíše formy rychtářka, královna, císařovna, to však nic nemění na tom, že přechylovací přípona -ov- ve spojení se skloňovací koncovkou -á zde nikdy nevyjadřovala, a tedy tím samozřejměji ani v dnešních příjmeních nevyjadřuje, jakékoliv „vlastnictví“, jak se někdy zcela mylně uvádí, nýbrž že jde ve všech těchto případech pouze o vztah k (nějakému) muži, či ještě přesněji k nějakému podstatnému jménu mužského rodu.
Stojí zde navíc za poznámku, že příponou -ov- se netvoří pouze ženská příjmení, ale i jména rodinná (Novák-ov-i), přičemž ani zde samozřejmě nejde o jakékoliv „přivlastnění“, leč – stejně jako u ženských přechýlených příjmení – o vyjádření jistého vztahu (v tomto případě o kolektivní sounáležitost k rodině), a jazykově funkčně je takto umožněno rozlišení mezi případy Ve vedlejším bytě bydlí Novák/Nováková/Novákovi, jež by bez možnosti užití přípony -ov- bylo setřeno.
Z jistého úhlu pozoruhodné navíc je, že analogickou možnost rozlišení obsahují i jazyky s jinak velmi chudým tvaroslovím (Johnson arrived vs. Johnsons arrived, „Johnson přijel“ vs. „Johnsonovi přijeli“), aniž by se nad takovou změnou formy příjmení kdokoliv pozastavoval.
Je ovšem pravda, že společensko-historický vývoj naší mateřštiny způsobil, že odvozování pomocí diskutované přípony -ov- je pouze jednosměrné: z mužských podstatných jmen (ať už obecných nebo osobních, tj. příjmení) se tvoří podstatná jména ženského rodu, k obecnému krejčí tak máme krejčová a k vlastnímu Novák máme Nováková, zatímco analogický postup od jména ženského k mužskému, tj. přidání -ov- a mužské skloňovací koncovky -ý k podstatným jménům ženským, není možný: muže v povolání zdravotní sestry tak nelze označit slovem sestr-ov-ý, protějškem letušky je převzaté steward či české palubní průvodčí, rozhodně nikoliv letušk-ov-ý, a když se snoubenci dohodnou na společném užívání příjmení nevěsty, nikoliv ženicha, bude manželem původní slečny Novákové pan Novák, nikoliv pan Novákov-ov-ý (a dokonce ani jednodušší pan Novákov-ý).