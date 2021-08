Čestné tálibánské. Je Afghánistán nepřítel, či jen nepříjemný partner?

Stále vládne nejistota. Tálibán po svém vítězství postupuje, jako by mu radil specialista PR. Výstrahy přinášejí ti, kteří patří k jeho skutečným i potenciálním obětem, a nebývají nezávisle potvrzeny. Kdežto Tálibán hovoří vstřícně, rozvážně, vyhlašuje amnestii, slibuje účasti žen na fungování státu. Lze mu alespoň trošičku věřit? Spoléhat na „čestné tálibánské“? Zatím to zkouší Dánsko a poslalo do Kábulu část zadržované rozvojové pomoci. Možná předčasně, nikdo neví.