Abyste byli v bezpečí. Cestování vkleče pod kánoí v přívěsu za náklaďákem dnes už nezažijete

A nebyl to pohodlný obytný přívěs, s jakými se jezdí dneska, s podvozkem, stěnami, střechou a vzadu s funkčními brzdovými světly. Přívěs, na který máma s takovou láskou vzpomínala, sestával z 15 nebo 20 ocelových trubek poskládaných do jakési klece s policemi, ke kterým přikurtovali kánoe. Pod kánoemi se ve skrčenecké pozici vezli vodáci.
Máma si nadosmrti pamatovala, jak ji tlačila trubka, na které klečela, jak jí mrzly prsty, kterými se ze všech sil držela jiné trubky, jak ji bolelo za krkem… a taky, jak úžasný to byl pocit – vézt se v přívěsu, cítit vítr ve vlasech a být tam společně s dalšími vodáky, kterým taky mrzly prsty a bolelo je za krkem… a taky si toho ohromně užívali.
Dnes se ve většině zemí nesmí cestovat ani v paďourských obytných přívěsech. Nad bezpečnostními opatřeními (kamarád říká nedopatřeními), jaká panují dnes, by naši dědečkové a babičky vrtěli hlavou a klepali si na čelo.
Ano. Cestování vkleče pod kánoí v přívěsu za náklaďákem bylo nebezpečné. Ale taky nádherné. Nezapomenutelné. Stmelující. (Máma se tenkrát zamilovala a nechybělo mnoho, měla bych docela jiného tatínka.)
Moje zážitky z evropských silnic byly méně dobrodružné. Dvě cesty zpod bulharského Pirinu do městečka Melnik, namáčknutá spolu s lesními dělníky a pár studenty s krosnami na korbě náklaďáku, ze které jsme v serpentinách mohli snadno spadnout. A jedna sedmikilometrová pouť z jedné rumunské vesnice do druhé, vleže i s batohem na radlici bagru.
Naprosté zjevení pak pro mě představovaly indické autobusy. Stačilo vyšplhat po vratkém žebříku na střechu – a už jste se vezli nad krajem ve společnosti dvorných Indů, shlíželi na všechno jako polobozi, užívali si žhavého slunce, chladivého větru i občasné přepršky a poslušně zaječeli pokaždé, když jste se přikrčili, aby vám neurvaly hlavu dráty elektrického vedení visící nad silnicí.
(To bylo na začátku devadesátek. Na jejich konci už to nešlo. Z cest na střeše se stalo privilegium vyhrazené těm nejchudším, co neměli na jízdenku a kterých by, soudě podle toho, jak se k nim chovali šoféři i pasažéři, nebyla škoda, kdyby umřeli. Cizinku na střechu nepustili.)
Já vím, je fajn, že svět dnes rozumí zásadám bezpečnosti, že jsou vozidla vyrobená a pravidla nastavená tak, aby chránily lidské životy. Je to tak určitě správně.
Přesto s láskou vzpomínám na doby, kdy bylo povolené trochu riskovat.
Jasně, i dnes můžete mít spoustu adrenalinových zážitků: provozovat bungee jumping, sjíždět po zipline, vznášet se na padáku za motorovou lodí. To ale stojí spoustu peněz. Dávná dobrodružství byla zadarmo.
Vůbec se nedivím dnešním mladým, když si stěžují, že jim svět připadá nudný.