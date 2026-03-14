Nečekaná situace, nebo běžný den v Bílém domě? Jak se má cestovatel pojistit na „vyšší moc“

A pak tu byl začátek covidu, lesní požáry na Rhodosu. I tehdy se lidem komplikovala dovolená nebo přestala létat letadla. Takzvané „nepředvídatelné události“ už v dnešní době vůbec nejsou nepředvídatelné. Minimálně lze předvídat, že se dějí pravidelně a dost často.
Vzpomínka na sopku
Něco podobného jsem zažil v dubnu 2010, kdy začala soptit islandská sopka s tím šíleným jménem, které se sem neodvažuji napsat, abych ho nezkomolil.
Byl jsem tehdy zrovna v Římě, dokonce mě ta zpráva zastihla už cestou na letiště, kde na tabulích svítilo CANCELLED (zrušeno) a musel jsem se vrátit domů do Prahy po zemi vlakem a autobusem. Trvalo mi to zhruba 30 hodin.
Následující den jsem dorazil vlakem večer v osm do Břeclavi a byl bych tam i dřív, kdyby – a to je fakt absurdita – nebyly na nádraží v Benátkách už v devět večer neobsazené pokladny jak někde na zastávce v polích.
Aerolinky Wizz Air mi pak za několik týdnů vrátily nějakou směšnou částku (no cenu jednosměrné nevyletěné letenky).
A teď to důležité. Je jasné, že lidé z Dubaje to do Česka nedojdou, nedostopují ani nedojedou Orient Expressem, takže věc si žádá nějaké systémové řešení. Nejlépe na úrovni Evropské unie, která by aerolinkám mohla směrnicí nařídit nějakou svého druhu spolupráci, například odškodnění lidí nebo aspoň povinnost za určitých podmínek jim návrat zajistit.
Chtělo by to pojištění
Samozřejmě, že lidí, kteří někde v Ománu/Jordánsku/Emirátech uvázli, je mi líto. A lidem, kteří by tam v těchto dnech chtěli letět, moc nerozumím. Jdou do velkého rizika, že se jim dovolená prodraží, a to na ně ani nemusí spadnout nepřátelský dron.
Člověk na jiném kontinentu, který má odříznutou jedinou cestu domů (přes letiště) a na kterého už pomalu čeká šéf po dovolené, je pro všechny okolo kvůli své bezmoci ideální obětí na oškubání. Ostatně, ceny letenek z Asie v těchto dnech raketově vystřelily vzhůru, když použiju stylové přirovnání.
Téma je to hodně citlivé, a i v našem redakčním kamarádském okruhu vyvolalo vzrušenou diskusi, protože jsou tam i odpůrci jakýchkoli státních repatriací, kteří argumentují zhruba v tom duchu, že když už má někdo na dovolenou na Maledivách, tak asi má i na to, zaplatit extra letenku domů za jakoukoli cenu. Jiní zase tvrdí, že když Donald Trump vyhlásí, že někdy zaútočí na Írán, tak už by to měla být pro rozumného člověka stopka pro cesty kamkoli do Asie. To už by ale v dnešní době nemohl jezdit nikdo nikam.
Na druhou stranu, člověk, kterému zrušili dovolenou předem, ale ještě je doma, tahá za delší konec provazu. To se mi letos v lednu stalo taky – měl jsem letět na Kubu – ale zájezd byl zrušen. Bylo mi nabídnuto buď si vybrat jiný zájezd (třeba i později, ale to by mi cestovka zadržovala peníze, což je nejisté), nebo peníze.
Vybral jsem si vrácení peněz, protože to člověku rozváže ruce a jiný zájezd si může koupit klidně hned u konkurenční cestovky přes uličku v obchodním centru...
Co s tím? Ocenil bych, kdyby na to existovalo nějaké třeba i komerční „připojištění uzavřeného nebe“. Já bych ho tedy využil. Ona sice v současném cestovním pojištění už kolonka „repatriace“ je, ale to se podle mě týká repatriace v rakvi. A na to se zatím nechystám.