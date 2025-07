Četli jste ji? Naše ústava je jenom pro chlapy, v zahraničí už se přitom „zrovnoprávňovalo“

Je to tak: česká ústava je plná poslanců, senátorů, předsedů, místopředsedů, ministrů či prezidentů, ale všichni – do jednoho – jsou to muži, členové elitního pánského klubu. I v té nejobecnější rovině je úvod klíčového zákona sepsán v první osobě množného čísla, ale rodu mužského: „My, občané…“ (na občanky se zřejmě zapomnělo).

Šťouravý odborník by mohl namítnout, že mužský rod v češtině může být generický – tedy může (ale nemusí) zahrnovat obě pohlaví. Měl by pravdu – však si na to mnozí z vás vzpomenou; to je ta slavná věta z první třídy, kterou si musí vyslechnout skoro každá malá holčička od necitlivé paní učitelky: „Označením ŽÁCI jsem ale myslela i vás, milá děvčátka.“ Jako by to bylo v pořádku. Jenže není! Tohle generické maskulinum je základem mužské přezíravosti: v jazyce a bohužel i ve společnosti.

Mužské označení je norma, ženské výjimka. Muž je na prvním místě, vše tvoří, schvaluje, jazykově se od něj vše odvíjí; křesťanští šovinisté si to dodnes odůvodňují stvořitelským pořadím: nejprve Adam, pak Eva. Žena je až druhá, jako dovětek, poznámka pod čarou. Ještě aby ne, když Bibli sepsali chlapi.

Jana Valdrová, lingvistka.

Říkejme tomu neviditelnost žen v jazyce. A má to velmi konkrétní důsledky. Nejde o žádnou abstraktní lingvistickou hru, ale o skutečný vliv ve společnosti – kdo je pojmenován, ten existuje; kdo není, ten se nepočítá, ten pouze poslouchá.

V pořadu Rozstřel na iDNES.cz jsem k tomu nedávno vyzpovídal zajímavou „hostku“ (není to překlep ani výsměch, skutečně jde o přijatelný ženský tvar slova „host“), genderovou lingvistku Janu Valdrovou. Ta hovoří trefně o jazyce jako o zrcadle moci a také o zvyklosti, která se sice tváří neutrálně, ale opak je pravdou. Skutečně – když jako novinář napíšu do článku: „Učitelé rozhodli…“, mohu si myslet, že to byli pouze pánové; pro úplný kontext bych jinak musel dodat, že „… rozhodli učitelé i učitelky.“ To je neutralita? Ženský rod často působí spíše jako doplněk; něco, co musí být řečeno dodatečně, pokud vůbec.

Ústava je tímto duchem prodchnuta. Prezident: muž. Předseda Senátu: muž. Soudce Ústavního soudu: muž. Ministr, poslanec, senátor: všichni chlapi – vytříbený pánský klub v konzervativním jazykovém fraku, který ženy nenafasovaly. Dámy se v reálu do funkcí dostanou, ale ústava je k tomu hluchá a slepá.

Třeba v Německu či Rakousku už přeformulovali klíčové zákony tak, aby zahrnovaly i ženské tvary. Ne že by neměli nic lepšího na práci, ale protože ženy existují a mají právo na to, aby se s nimi v legislativě počítalo.

Jana Valdrová mi k tomu racionálně řekla: „Nepřepisovala bych staré texty. Ale ty nové – včetně ústavy – by měly být formulovány tak, aby odpovídaly moderní době. Já jsem si ústavu zrovnoprávnila cvičně, doma na počítači a zabralo mi to pár minut.“

Zkuste to taky. Nebo to zadejte umělé inteligenci – žádný lingvistický paskvil nevyleze. Jen elegantní, inkluzivní a pořád dostatečně důstojný text. Na druhou stranu v rozhádané Sněmovně, kde je problém schválit i program jednání, by se spor o každé „-ka“ nebo „-kyně“ proměnil v boj na život a na smrt.

Představit si v tuto chvíli Česko s ústavou, která přiznává ženám jejich rovné jazykové zastoupení, je asi stejně pravděpodobné jako nebinární „prezidentko“ na Pražském hradě. Ale tohle ještě kontroverznější jazykové okénko si zase nechám na jindy.