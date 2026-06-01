Vláda zestátňuje ČEZ, ale už nechce zlevňovat elektřinu. Objevila „bezpečnostní důvody“

Ne, že by elektrárny nebyly strategicky bezpečnostně důležité. Zásobování elektřinou je důležité pro celou zemi i pro její obranu. Jenže zároveň nedávno tentýž ministr Havlíček vysvětloval, že přímou vazbu na odolnost nebo bezpečnost státu nemá pardubická firma Explosia (proslavená hlavně Semtexem), a že by ji stát měl prodat.
Mimochodem, první s prodejem firmy či vstupem soukromého investora do ní přišel premiér Andrej Babiš. Přitom Explosia je důležitý výrobce výbušnin a střeliva, který nemá v Česku konkurenci a v některých specializovaných oblastech patří k předním výrobcům v Evropě. V případě války by na její produkci byla česká armáda závislá. Navíc jde o bezpečnostně velmi citlivou výrobu.
|
ČEZ vyplatí akcionářům 23 miliard, z toho stát dostane 16, rozhodla valná hromada
Jde o zajímavou úvahu. ČEZ, který stát ovládá „jen“ ze 70 procent, musí stát podle vlády ovládat, pokud jde o výrobu, celý, zatímco továrnu na výbušniny ovládat nepotřebuje. Informace o elektrárnách jsou zřejmě bezpečnostně citlivější než ty o výrobě výbušnin a střeliva, a tím i potažmo munice, elektřina je pro obranu důležitější než zbraně.
Samozřejmě to vždy záleží na konkrétní úvaze. Strategické z bezpečnostního hlediska může být koneckonců cokoliv. Například výroba aut, produkce brambor nebo třeba výroba triček, protože i ve válce je třeba se oblékat. Ale že je důležité stoprocentně ovládat elektrárny, které i tak stát kontroluje, a výbušniny může mít někdo jiný, to je přece jen záhada.
Babišův pomník
Navíc ČEZ prý kupuje stát proto, jak řekl Havlíček, aby do něho mohl víc investovat a stavět elektrárny, zatímco Explosii prodává, protože by to chtělo do ní investovat, aby zvýšila výrobu. A to stát nechce. Navíc je tu podle Havlíčka problém, že pro Explosii stát nemá „vertikálu“, tedy návazné výrobce munice, a nemůže se proto dostat přímo k zákazníkovi. A tak je lepší ji prodat.
Pokud by se stát skutečně zbavil distribuční části ČEZ, jak to plánuje, kvůli nákupu elektráren, přišel by naopak o část vlastní „vertikály“, tedy o přímé spojení mezi výrobou a zákazníkem. Úmyslně o to přijde. Zřejmě to někde vadí, a někde ne. Proč se Babiš a Havlíček tak zajímají o ČEZ a chtějí se zbavit ve výrobní části menšinových soukromých akcionářů?
|
Budoucnost ČEZ i inflace. Havlíček jednal s Pavlem, summit NATO neřešili
Nabízí se myšlenka, zda jedním z důvodů není i snaha zbavit se nepohodlného dohledu menšinových akcionářů, kteří by mohli upozorňovat na dopady plánovaných investic. Mohou totiž mimo jiné znamenat vyšší ceny elektřiny, nikoliv slibované nižší. Placené buď přímo, nebo prostřednictvím daní. Nejspíš daní občanů, nikoliv firem. Ale pro Babiše bude stavba velkých elektráren jeho pomníkem.
Mimochodem, to by se soukromým akcionářům jistě líbilo, protože by to pro ČEZ znamenalo pohodlný stálý zisk. Ale voliče ANO by to mohlo poněkud rozčilovat. A možná jde také o to, že soukromí akcionáři „zbytečně“ tlačili na to, aby manažeři firmy byli dostatečně profesionální, a nešlo jen o politické nominanty. I to se může v budoucnu změnit. Heslo o bezpečnosti to snadno přikryje.