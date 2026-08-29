Americké herečce Margaret Qualleyové je 31 let a kromě toho, že její mámou je populární herečka Andie MacDowellová, jste ji pravděpodobně viděli ve filmu Tenkrát v Hollywoodu, ve sci-fi hororu Substance či v hlavní roli seriálu Služka. Nyní měl premiéru nový snímek Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám, který sleduje mladého pilota v postapokalyptickém světě, když náhle zachytí záhadný rádiový signál. Margaret v tomto filmu hraje po boku současného hollywoodského miláčka Jacoba Elordiho.
Obutá, neobutá
Na slavnostní premiéru v Londýně si Margaret oblékla outfit od francouzského módního domu Chanel. Na červený koberec zvolila černé šaty s třásněmi, které ale zastínily její kontroverzní barefoot boty. Jde o virální model, který značka představila v rámci své resortní kolekce pro rok 2027. Autorem je francouzsko-belgický designér Matthieu Blazy, jenž Chanel vede od října loňského roku.
|
Osmdesátiletá babička a matka sedmi dětí jako módní hvězdy. Stáří je dobrá věc, vzkazují návrháři
Boty jsou to neobyčejné, tak trochu ve stylu princezny Koloběžky, tedy obuté-neobuté. Celá bota se skládá jen ze zadní části v podobě kožené paty, zatímco přední část a svršek zcela chybí. K noze se tento neobvyklý doplněk upevňuje pomocí tenkých kožených tkaniček. Tuhle odvážnou obuv, která nenechala sociální sítě klidné už po svém představení na přehlídkovém mole, doprovázejí nejrůznější reakce. „Vždyť je to vtip! Kdo tohle bude nosit?!“ ptali se komentující.
Cena „ťapek“ je tajná
O tomto kontroverzním obutí zatím jen víme, že bylo součástí kolekce, kterou módní dům Chanel představil na přehlídce v Biarritzu. Slavné přímořské letovisko bylo pro Coco Chanel klíčové pro její osobní život i kariéru. Designér Blazy prý chtěl prostřednictvím celé přehlídky evokovat ženu, která právě vystupuje z moře, a samotné boty – návleky na paty – měly působit jako šperk.
Nutno konstatovat, že nevíme, zda herečka Margaret Qualleyová musela v těchto skromných botách Chanel překonávat chodník. Netušíme, jestli v bosobotách dokázala absolvovat návštěvu toalety. Sluší se ale říct, že v nich díky krásným šatům a rozevlátým vlasům působila ladně, až étericky. Zda se budou moci takto cítit i další zákazníci značky Chanel, zatím není známo. První kousky kolekce se totiž do prodeje dostanou až v listopadu. Ale pokud se tyto nepříliš praktické návleky na paty skutečně objeví na pultech, jaká asi bude jejich cena?