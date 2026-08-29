Boty, které nejsou pro každého. Herecká hvězda nazula nejpodivnější obuv roku

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
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Margaret Qualleyová v sandálech Chanel se účastní světové premiéry filmu...

Margaret Qualleyová v sandálech Chanel se účastní světové premiéry filmu Vzhlížet ke hvězdám (The Dog Stars). | foto: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

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Jak se v nich asi chodí? A jak se jim vůbec říká? To asi napadne každého při pohledu na nový model obuvi od módního domu Chanel. Virální bosoboty vzbudily pozornost už na přehlídkovém mole a nyní poprvé dorazily i na červený koberec. Herečka Margaret Qualleyová je vůbec první slavnou ženou, která měla tu odvahu si je nazout.

Americké herečce Margaret Qualleyové je 31 let a kromě toho, že její mámou je populární herečka Andie MacDowellová, jste ji pravděpodobně viděli ve filmu Tenkrát v Hollywoodu, ve sci-fi hororu Substance či v hlavní roli seriálu Služka. Nyní měl premiéru nový snímek Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám, který sleduje mladého pilota v postapokalyptickém světě, když náhle zachytí záhadný rádiový signál. Margaret v tomto filmu hraje po boku současného hollywoodského miláčka Jacoba Elordiho.

Obutá, neobutá

Na slavnostní premiéru v Londýně si Margaret oblékla outfit od francouzského módního domu Chanel. Na červený koberec zvolila černé šaty s třásněmi, které ale zastínily její kontroverzní barefoot boty. Jde o virální model, který značka představila v rámci své resortní kolekce pro rok 2027. Autorem je francouzsko-belgický designér Matthieu Blazy, jenž Chanel vede od října loňského roku.

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Boty jsou to neobyčejné, tak trochu ve stylu princezny Koloběžky, tedy obuté-neobuté. Celá bota se skládá jen ze zadní části v podobě kožené paty, zatímco přední část a svršek zcela chybí. K noze se tento neobvyklý doplněk upevňuje pomocí tenkých kožených tkaniček. Tuhle odvážnou obuv, která nenechala sociální sítě klidné už po svém představení na přehlídkovém mole, doprovázejí nejrůznější reakce. „Vždyť je to vtip! Kdo tohle bude nosit?!“ ptali se komentující.

Cena „ťapek“ je tajná

O tomto kontroverzním obutí zatím jen víme, že bylo součástí kolekce, kterou módní dům Chanel představil na přehlídce v Biarritzu. Slavné přímořské letovisko bylo pro Coco Chanel klíčové pro její osobní život i kariéru. Designér Blazy prý chtěl prostřednictvím celé přehlídky evokovat ženu, která právě vystupuje z moře, a samotné boty – návleky na paty – měly působit jako šperk.

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I was walking along Ventura Boulevard and I saw a discarded face mask sitting on the pavement and immediately recalled a red carpet photo I had seen earlier this morning: Margaret qualley in Chanel. In this moment I realised that we all have the Chanel barefoot sandals at home if you have medical face masks lying around.

20. srpna 2026 v 22:59, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 8:22
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Nutno konstatovat, že nevíme, zda herečka Margaret Qualleyová musela v těchto skromných botách Chanel překonávat chodník. Netušíme, jestli v bosobotách dokázala absolvovat návštěvu toalety. Sluší se ale říct, že v nich díky krásným šatům a rozevlátým vlasům působila ladně, až étericky. Zda se budou moci takto cítit i další zákazníci značky Chanel, zatím není známo. První kousky kolekce se totiž do prodeje dostanou až v listopadu. Ale pokud se tyto nepříliš praktické návleky na paty skutečně objeví na pultech, jaká asi bude jejich cena?

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Boty, které nejsou pro každého. Herecká hvězda nazula nejpodivnější obuv roku

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