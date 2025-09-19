Loutkové uličnictví ve špitálech. Oslavme dvacet let s Loutkami v nemocnici

Oslavy dvaceti let trvání jednoho charitativně uměleckého projektu, který baví děti i dospělé, nemusí být povinná nuda a stojí za pozornost, zvlášť slaví-li Loutky v nemocnici. Kdo budete mít v sobotu čas a chuť, můžete si zaskočit od 11 hodin do pražského divadla Minor, nebo v neděli do brněnského divadla Radost. Návštěvníky čekají loutková představení, hudební programy, filmové projekce i tvořivé dílny v podání souboru Loutky v nemocnici. Program potrvá do 18 hodin, to končí závěrečný koncert a vítáni jsou malí i odrostlejší, „ať je vám 8 nebo 88“, jak praví pozvánka souboru. Jedna vstupenka umožňuje shlédnout několik představení a můžete je získat na www.loutkyvnemocnici.cz.
Za vznikem souboru Loutky v nemocnici v roce 2005 stojí Marka Míková (rozená Marie Horáková), herečka, hudebnice, režisérka i moderátorka, kterou si mnozí z nás vybaví jako Růženku z filmu Jak se budí princezny, hrála také třeba v Kachyňově Robinsonce či komedii Krakonoš a lyžníci. Rockeři ji mohou znát jako členku skupin Dybbuk a Zuby nehty, moderovala též v Rádiu Limonádový Joe. Během dvaceti let zapojila do činnosti spolku nejrůznější osobnosti uměleckého světa a také své dva syny Matyáše a Kryštofa.
Místa, kde moc smíchu nebývá
V Česku je každoročně hospitalizováno 180 tisíc dětí a často pobývají v nemocnicích dlouhodobě, Loutky se jim snaží pobyt zpříjemnit, spolupracují s dětskými odděleními nemocnic a psychiatrickými léčebnami a od roku 2014 též s geriatrickými centry a centry hospicové a paliativní péče. Jezdí však i na letní tábory či do léčeben. Nenabízejí jen klasické divadlo, navštěvují pacienty i v pokojích přímo u lůžka. Za rok vykonají zhruba 1400 návštěv nejrůznějších zařízení, což představuje 56 tisíc diváků.
Spolek spolupracuje se zhruba třiceti loutkoherci, hudebníky a zapojuje také studenty Katedry loutkového a alternativního herectví DAMU. Loutky spolupracovaly například též s herci Dejvického divadla, vydávají CD i audioknihy pohádek, které si můžete poslechnout na streamovacích platformách a některá představení najdete i na YouTube. Svou práci soubor prezentuje i na přehlídkách jako Skupova Plzeň, Festival Regiony, Přelet nad loutkářským hnízdem či Loutkářská Chrudim. Na ČT2 bude mít 24. září ve 14:45 premiéru dokument o souboru.
„Do budoucna bychom rádi ve spolupráci s lékaři ještě více rozvíjeli metodiku pomoci v procesu uzdravení a pomáhali jim odhalit věci, které se přímo od dětí často nedozvědí. Nadále chceme bořit strach a přinášet loutkové uličnictví do míst, kde moc smíchu nebývá. A zároveň stále vytvářet nová kvalitní představení, která obstojí i mimo nemocnice,“ říká Marka Míková.
Kdo by třeba nemohl na představení, ať si pustí alespoň nějakou tu audio či video „konzervu“.