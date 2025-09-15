Vražda klerofašisty Kirka? Zápas dvou názorových proudů hýbe i sociálními sítěmi

Veronika Valíková
Když Ivan Karamazov zpochybní existenci Boha, který nechrání lidi před zlem ve světě, a řekne nevlastnímu bratru Smeďakovovi „vše je dovoleno“, otevře cestu k brutální vraždě vlastního otce. Je však okamžitě potrestán návštěvou ďábla, ponoří se do zákrutů svého svědomí a jeho dříve jasný mozek se zakalí, zatímco vrah Smerďakov páchá sebevraždu.
Charlie Kirk mluví na univerzitě v Utahu. (10. září 2025)

Erika Kirková drží ruku svého zesnulého manžela. (13. září 2025)
Jiná Dostojevského postava, ateista a nihilista Petr Verchovenskij z Běsů, rozpoutá bez skrupulí sérii vražd a sebevražd v provinčním městečku a jeho názorový souputník i oponent Nikolaj Stavrogin si sám sáhne na život, aby ukázal, jak malou pro něj má hodnotu.

Na univerzitě v Utahu byl 10. září zastřelen 22letým studentem Charlie Kirk, aktivista, zapálený diskutér, influencer a otec dvou malých dětí, který celý svůj aktivní život prosazoval konzervativní hodnoty, opíral své názory o víru v Boha a křesťanské tradice.

Kirkův vrah nespolupracuje. Jeho blízcí včetně transgender spolubydlícího ano

Jeho názory mohly mnohým připadat příliš pravicové, příliš konzervativní, příliš konvenující s postoji a činy prezidenta Donalda Trumpa, což byl pravděpodobně důvod, proč zfanatizovaný, levicový mladík zmáčkl spoušť.

Troufám si tvrdit, že tu máme další dvě oběti rozděleného a stále výrazněji uměle rozdělovaného světa. Zápas dvou názorových proudů hýbe i našimi sociálními sítěmi.

Zničené životy dvou mladých mužů

Politolog Jiří Pehe brzy po střelbě v Utahu škodolibě upozorňuje, že Kirk těsně před smrtí hovořil o procentu transgender osob mezi atentátníky, a dokazoval jeho omyl. Filmový kritik Kamil Fila se dva dny po atentátu rozhodne uvést na pravou míru „mýty“ o Kirkovi a fundovaně, argumentačně prokázat, že byl extrémista, klerofašista a dezinformátor. Křesťanský aktivista a publicista Bob Fliedr v duchu módních paralel propojuje ve svém statutu smrt Charlieho Kirka se smrtí Reinharda Heydricha.

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Dehonestace mrtvého Kirka zahlcují stránky Arcibiskupství pražského i pražského radního Jana Wolfa po oznámení mše svaté za zavražděného aktivistu (administrátoři církev.cz museli dokonce pod příspěvkem o násilné smrti křesťanského aktivisty zablokovat diskusi). A katolický kněz, univerzitní profesor Tomáš Petráček, tři dny po atentátu za pomoci subjektivní argumentace založené na větách vytržených z kontextu dokazuje na svém facebookovém profilu, že Kirk byl ideolog, který se za křesťanství schovával a zneužíval ho.

Tradicí nejen křesťanské civilizace (vzpomeňme na Antigonu a její pokusy pohřbít bratra prohlášeného za vlastizrádce) je úcta k mrtvým. „Nezabiješ!“ ční z Desatera, jakkoli je toto přikázání relativizováno a ohýbáno v době válek a společenských krizí. Ideologie a fanatismus, které masivně otravují náš svět, zničily životy dvou mladých mužů stojících na opačné straně barikády.

Zlo v novém kabátě

Místo abychom se jako Montekové a Kapuleti zamysleli, k jaké míře vzájemné nenávisti nás dovádí neustále omílané přesvědčování, že oponent s jiným názorem je zosobněný čert, necháváme se stále více manipulovat. Proč se však množí útoky na konzervativce a tradicionalisty, ponechávám na rozhodnutí čtenářů. Facebookové profily a diskuse, jež jsem zmínila, možná napoví.

Podezřelý z vraždy Kirka si na útěku psal se spolužáky. Žil s transgenderem

F. M. Dostojevskij sice ve svých románech kritizoval západní myšlenkový import, ale přetavil ho do ryze ruské podoby a vizionářsky varoval před hrůzami 20. století. Paradoxně však v tuto chvíli právě západní společnost, jež považuje Rusko za úhlavního nepřítele a ruskou kulturou a tradicemi okázale pohrdá, přejímá od něho to nejhorší.

Neúcta nejen k jinému názoru, ale především k životu a smrti je bolavým vředem ruské historie. Stane se i bolavým vředem zemí, které se považují za výspy demokracie a svobody? Záleží na každém z nás, jak se k tomuto zlu v novém kabátě postavíme. Psům psí smrt už jsme tady taky měli.

