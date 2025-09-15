Na americké konzervativce se střílí pravidelně. Je škoda, že si toho společnost všimla až teď

Štěpán Hobza
Glosa   17:30
Vražda konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vzbudila ve světě bezprecedentní ohlas. Je to svým způsobem pozoruhodné, poněvadž vůbec nejde o první případ střelby na konzervativního politika či veřejnou osobu v nedávné historii.
V sídle organizace Turning Point USA ve Phoenixu v Arizoně se koná vzpomínková...

V sídle organizace Turning Point USA ve Phoenixu v Arizoně se koná vzpomínková akce za Charlieho Kirka, který byl zastřelen v Utahu. (11. září 2025) | foto: Reuters

Erika Kirková u rakve svého zesnulého manžela Charlieho Kirka (13. září 2025)
Erika Kirková drží ruku svého zesnulého manžela. (13. září 2025)
Americký viceprezident J. D. Vance s jeho manželkou Ushou Vancovou a vdova...
Vdova po zastřeleném aktivistovi Charliem Kirkovi.
27 fotografií

Například v červnu 2017 střílel levicový radikál na republikánské zákonodárce na baseballovém stadionu ve Virginii. Čtyři lidé byli zraněni, mezi nimi čelný republikán Steve Scalise, který na měsíc a půl skončil v nemocnici, a jen o vlásek unikl smrti.

Útočník byl na celou situaci dobře připravený, věděl, na koho střílí, měl u sebe dokonce seznam republikánských politiků, které chce oddělat. Měl historii politického aktivisty a dobrovolničil pro někdejšího levicového kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse. Případy politického násilí z takzvaně progresivních kruhů tedy rozhodně nejsou ničím novým.

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Pocit politické izolace a odcizení

Obrovský ohlas po Kirkově smrti souvisí tedy patrně s tím, že se politické a kulturní klima v USA skutečně mění. Celá věc je o to živější, že ke střelbě došlo na univerzitě, tedy v ideálním případě baště svobodného myšlení a otevřené debaty. Inteligentnější liberálové přiznávají, že problémy s radikalizací jsou na obou stranách, a tudy cesta nevede.

Ti hloupější poukazují na to, že Kirk byl přece radikál, který byl proti potratům a pro držení zbraní. Ipso facto tedy patrně dostal, co si zasloužil. Třešničkou na dortu jsou někteří čeští pozorovatelé, kteří používají pozoruhodný argument, že střelec byl z Utahu, což je silně republikánský stát.

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Kdyby o tom dotyčný něco věděl, nebyl by překvapený. Ti nejzapálenější levicoví aktivisté jsou v USA totiž nezřídka z republikánských států a naopak – hned několik konzervativních podcasterů například pochází z liberálních států, jako je New York či Kalifornie. Je to i vcelku pochopitelné – z pocitu politické izolace a odcizení s vlastní komunitou se rodí silnější potřeba angažovanosti.

Je smutné, že dlouhou dobu doutnajícího problému kulturních válek na anglosaských univerzitách si společnost začíná všímat až teď – stálo to jeden život možná kontroverzního, ale jistě originálního a inspirujícího mladého člověka, který se nebál debatovat s lidmi, se kterými nesouhlasil. Spousta z nás – na obou stranách Atlantiku – by to měla občas aspoň zkusit.

