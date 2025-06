80 let Charty Organizace spojených národů, 80 let snahy bránit konfliktům mezi státy

Poslední slovo 20:00

Kdyby to neznělo cynicky, dalo by se říci, že konflikt mezi Izraelem (podpořeným Spojenými státy) a Íránem vypukl příhodně na to, aby byla na pozadí diskusí, co je – a tedy i co není – porušením mezinárodního práva, připomenuta konference v San Francisku (25. 4. - 26. 6. 1945), v jejímž závěrečném dni, tedy dnes právě před 80 lety, zástupci 50 států včetně Československa svými podpisy stvrdili Chartu Organizace spojených národů.