Chat control? Chránit děti lze i bez šmírování, kompromis mezi bezpečím a soukromím existuje

Návrh Chat control, který nedávno prošel Radou EU, otevírá dveře plošnému skenování zpráv. Česko spolu s Polskem, Slovenskem a Nizozemskem hlasovalo proti. Návrh ještě čeká na projednání v Evropském parlamentu, ale už teď je zřejmé, že sledujeme jednu z nejvýznamnějších digitálních změn posledních let.
Představte si, že posíláte zprávu v zamčené schránce skrz potrubní poštu. Nikdo ji cestou nemůže otevřít – pouze adresát má klíč. Tak funguje end-to-end šifrování (E2EE). Chrání vaše slova, vaše fotky, vaše soubory. Návrh Chat control ale vyžaduje, aby do každé takové obálky, kterou pošlete z rizikové pošty, nahlížel automatický skener – jako by někdo cizí otvíral vaše dopisy dřív, než dorazí.
Návrh předpokládá, že rizikové platformy budou muset skenovat soukromou komunikaci a hledat potenciálně nelegální materiál. Takzvaný „risk-based přístup“ zní nevinně, v praxi to ale znamená, že každá větší služba se stane podezřelou. A tím i vy – pokud ji používáte.
Proč plošné skenování nepomůže
Útočníci a predátoři si už dávno našli způsoby, jak se vyhnout dohledu. Nepoužívají masově rozšířené aplikace, ale alternativní platformy nebo darknet. Ti opravdu nebezpeční se nebudou pohybovat v „poště s adresou“, ale předávají si zásilky v postranních uličkách, které normální člověk nenajde.
Naopak běžní lidé posílají svému partnerovi intimní zprávu, dítě babičce fotku z koupaliště – a právě tyto materiály mohou být omylem označeny jako závadné. Výsledkem může být zásah úřadů, ztráta důvěry, zbytečné vyšetřování. Skenování všech znamená zásadní riziko falešných poplachů i narušení důvěrnosti.
Začít musíme tam, kde problém vzniká: u algoritmů, které děti drží neustále online, které přispívají ke ztrátě opatrnosti v digitálním prostoru. Tyhle digitální systémy – navržené tak, aby útokem na psychologické zranitelnosti maximalizovaly čas strávený na obrazovce – fungují jako panák vodky. Opíjí dospělé, ale na dětský mozek působí mnohonásobně silněji.
Největší zbraně: nekonečné scrollování, autoplay a notifikace. Právě tyhle prvky formují návyk, zvyšují zranitelnost a přivádějí děti k obsahu i lidem, které by jinak nevyhledaly. A právě tyto prvky lze regulovat.
Dalším důležitým a podceňovaným krokem ke zvýšení bezpečnosti nás všech je osvěta. Musíme mluvit s dětmi, s rodiči, se školami, ale i se seniory, kteří jsou na internetu zranitelní. Musíme vysvětlovat, jak internet funguje, že to není vesnická náves, kde všechny znáte. A že je v pořádku říct si o pomoc.
A třetí věc: policie a vyšetřovací schopnosti. Potřebujeme víc kapacit, které dokážou zasahovat cíleně – infiltrovat sítě, hledat pachatele tam, kde se skutečně pohybují.
Digitální pošťák, ne síť dozorců
Jednou z cest, o které se příliš nemluví, je návrh technologie na bázi tzv. lokální analýzy rizikového chování. Namísto toho, aby zprávy procházel skener na internetu, by jednoduchý detekční nástroj běžel přímo v zařízení dítěte. Tento nástroj – takový „digitální pošťák“ – by mohl identifikovat, že se dítě chystá poslat nevhodnou fotku nebo osobní informaci někomu cizímu. V takové chvíli by jej buď okřikl, nebo se zeptal: „Jsi si jistý? Tohle vypadá nebezpečně.“
Rodiče by měli možnost nastavit míru citlivosti, systém je i může na grooming upozornit. Důležité je, že veškerá analýza probíhá na zařízení – data neopouštějí telefon - nedají se odchytit. Právě takové řešení může přinést kompromis mezi bezpečím a soukromím.
Sebelepší technologie ale nikdy nenahradí vztah. Mluvte s dětmi. Učte je poznat manipulaci. Vysvětlujte jim, že když jim začne být špatně, mohou za vámi přijít. Dřív, než bude pozdě. Kde pak selže rodina, tam musí stát škola jako záchranná síť.
Ochrana dětí je důležitá. Ale neměla by být záminkou pro masový dohled. Nesmíme vytvářet nástroje, které mohou být snadno zneužity. Pokud jednou vznikne digitální univerzální klíč, je jen otázkou času, kdo ho použije.
Potřebujeme najít rovnováhu. Mezi bezpečím a svobodou. Mezi důvěrou a ochranou. A mezi tím, co je technicky možné – a co je eticky přípustné.
Ještě není pozdě
Finální podoba Chat control se teprve rozhodne. Ještě není pozdě. Kontaktujte své europoslance a napište jim své obavy.
A hlavně – budujme se svými dětmi vztahy. Vysvětlujme jim rizika internetu. Učme je poznat manipulaci, vytvářejme důvěru - dnes dříve než kdy jindy je podstatné, aby nám naše děti věřily.
Děti potřebují bezpečný internet. Ale my všichni potřebujeme bezpečnou společnost. Bez sledovacích systémů v kapse. Protože nesmíme trestat všechny, jen protože někteří jsou nebezpeční.
Autorka je softwarová inženýrka, pro kterou jsou technologie nástrojem, jak propojovat světy, které by se jinak nepotkaly. Kromě práce v IT se věnuje dobrovolnictví a vede projekt SummerJob.