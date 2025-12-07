Ochrana dětí, nebo záminka? Chat Control a věkové limity mění internet k nepoznání

Chat Control je neoficiální název pro návrh evropského nařízení o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí online (CSAR). Cíl zní dobře: bránit šíření dětské pornografie a oslovování dětí predátory.
Původní verze počítala s povinným plošným skenováním všech soukromých zpráv, včetně šifrované komunikace ve WhatsAppu, Messengeru či Signalu. Po velkém odporu expertů a některých států EU (včetně Česka) přišla v listopadu 2025 Rada EU s „kompromisem“. Plošné skenování bylo vypuštěno (dobrá zpráva), ale zůstává dobrovolné skenování ze strany platforem (diskutabilní) a služby mají povinnost „snižovat rizika“ technickými opatřeními (budoucí komplikace).
Přichází ale povinné ověřování věku a identity uživatelů (špatná zpráva) a vznikne nová unijní agentura, která bude vyhodnocovat hlášení a koordinovat blokace obsahu (byrokracie nikdy není dost).
Vše nyní míří do trialogu, společného vyjednávání Rady, Evropského parlamentu a Komise. Parlament přitom už dříve odmítl plošné skenování šifrované komunikace a prosazoval spíše cílené zásahy na základě podezření a soudního příkazu.
Oficiálně se tvrdí: žádné plošné sledování. Ve skutečnosti se ale buduje infrastruktura, kterou lze kdykoliv „přitvrdit“ při příští revizi nařízení.
Politický signál
Současně s Chat Control běží v Bruselu jiná, zdánlivě oddělená debata: jak ochránit děti před škodlivým obsahem, závislostí a tlakem sociálních sítí.
Evropský parlament na konci listopadu 2025 schválil nelegislativní zprávu doporučující minimální věk 16 let pro sociální sítě, video platformy a AI „společníky“ (v Česku už mimochodem je limit 15 let) a pro věkovou skupinu 13 až 16 let pustit jen se souhlasem rodičů, pod 13 let zákaz sociálních sítí.
|
Unijní šmírovací Chat control – Orwell, nebo Huxley? Hlídejme si základní občanské svobody
Vedle samotné věkové hranice jsou požadovány i další kroky. Prospěšný požadavek na omezení „návykového designu“ (nekonečné scrollování, notifikace, loot boxy v hrách), zákaz cílené reklamy na děti (též prospěšné), přísnější vymáhání Digital Services Act (DSA) s vysokými pokutami, případně zákazem služby (prospěšné) a požadavek na řešení nových rizik z generativní umělé inteligence, deepfake videí, „nudity“ aplikací a AI-chatbozů pro děti (opět prospěšné).
Zpráva není zákonem, ale politickým signálem. Kombinovaná s existujícími pravidly (DSA) může zásadně určit, jak bude internet vypadat.
Ověřování věku a identity: společný pilíř
Klíčové: Chat Control i „věk 16+“ stojí na stejném technickém základě, tedy povinném ověření, že uživatel je skutečná osoba určitého věku.
Komise vyvíjí unifikovanou aplikaci pro ověřování věku kompatibilní s budoucí Evropskou digitální peněženkou identity (EUDI Wallet).
Princip: uživatel prokáže věk občankou/pasem a selfiem (biometrický údaj), aplikace pak platformě předá jen token „starší 16“ bez předání jména. Teorie zní dobře. Praxe je komplikovanější. Platformy si navíc mohou další informace o uživateli vyžádat a pokud to uživateli schválí, tak je dostanou.
Občanka/pas + selfie: Firmy typu Yoti či Veriff si ukládají citlivá data (doklad, tvář), kde hrozí úniky a zneužití. I když platforma data nezíská, někde existují.
|
Chat control? Chránit děti lze i bez šmírování, kompromis mezi bezpečím a soukromím existuje
Digitální peněženka (EUDI): Občan má digitální občanku v mobilu. Může vygenerovat token „jsem starší 16“. Problém: vytváří univerzální ID systém, který umožňuje sledování a cenzuru, i když je navržen jako „soukromý“.
Biometrický odhad věku: AI odhadne věk z obličeje či hlasu. Chyby jsou vyšší u menšin a lidí s odlišným vzhledem. Biometrická data jsou extrémně citlivá.
Operátoři a banky: Nejproblematičtější i tím, že vzniká síť subjektů, které si snadno propojí údaje (lokaci, platby, kontakty).
Realita: Kde dnes stačí e-mail a přezdívka, tam bude třeba občanka nebo tvář.
Snadno zneužitelná infrastruktura
Boj za ochranu dětí vede ke standardizaci povinné identifikace. Konec skutečné anonymity na internetu. Většina uživatelů bude přiřaditelná ke konkrétní osobě, i když platforma jméno neuvidí.
Vzniká infrastruktura, kterou lze snadno zneužít na cenzuru či potlačování politického nesouhlasu. Chat Control výslovně počítá s rozšiřováním typů obsahu, který se bude skenovat a Komise má návrh přehodnocovat každé tři roky.
Anonymita navíc není jen pro „šedé zóny“. Je zásadní pro opoziční aktivisty a novináře v autoritářských režimech, whistleblowery a zdroje médií, oběti domácího násilí, děti z toxických rodin, LGBT+ mladé lidi, ale třeba i prostě jen pro lidi s nepopulárními politickými či náboženskými názory.
|
Chat Control byl coby útok na soukromí zažehnán. Šmírování se ale vrací jinudy
Pokud budou muset ke každému chatu přikládat „digitální občanku“, bude rizikem už samotné připojení.
Šlo by to i jinak
Nedávné zavedení věkového limitu 16 let v Británii ukázalo: téměř okamžitě vzrostl zájem o VPN a přesun na neregulované platformy, což dětem spíše škodí. Tamní zákonodárci navíc začali okamžitě zvažovat zákaz VPN pro děti.
Alternativa existuje: EU by měla důsledně vymáhat již existující pravidla (DSA, GDPR). Regulovat samotný design služeb (omezit scrollování, toxické algoritmy). Podporovat digitální gramotnost a roli rodičů – nikoliv státní dohled. Posílit policejní kapacity místo plošného skenování všech.
Otázka zní: chceme bezpečný internet, nebo sledovaný?