Ochrana dětí, nebo záminka? Chat Control a věkové limity mění internet k nepoznání

V Bruselu se současně rodí dva velké projekty. Nové nařízení „Chat Control“ (CSAR) a politický tlak na minimální věk 16 let pro sociální sítě. Oba se tváří jako ochrana dětí, ale v pozadí budují infrastrukturu pro povinné ověřování identity a věku na internetu. V praxi to může znamenat konec anonymního používání komunikačních aplikací a sociálních sítí tak, jak je dnes známe.
Chat Control je neoficiální název pro návrh evropského nařízení o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí online (CSAR). Cíl zní dobře: bránit šíření dětské pornografie a oslovování dětí predátory.

Původní verze počítala s povinným plošným skenováním všech soukromých zpráv, včetně šifrované komunikace ve WhatsAppu, Messengeru či Signalu. Po velkém odporu expertů a některých států EU (včetně Česka) přišla v listopadu 2025 Rada EU s „kompromisem“. Plošné skenování bylo vypuštěno (dobrá zpráva), ale zůstává dobrovolné skenování ze strany platforem (diskutabilní) a služby mají povinnost „snižovat rizika“ technickými opatřeními (budoucí komplikace).

Přichází ale povinné ověřování věku a identity uživatelů (špatná zpráva) a vznikne nová unijní agentura, která bude vyhodnocovat hlášení a koordinovat blokace obsahu (byrokracie nikdy není dost).

Vše nyní míří do trialogu, společného vyjednávání Rady, Evropského parlamentu a Komise. Parlament přitom už dříve odmítl plošné skenování šifrované komunikace a prosazoval spíše cílené zásahy na základě podezření a soudního příkazu.

Oficiálně se tvrdí: žádné plošné sledování. Ve skutečnosti se ale buduje infrastruktura, kterou lze kdykoliv „přitvrdit“ při příští revizi nařízení.

Politický signál

Současně s Chat Control běží v Bruselu jiná, zdánlivě oddělená debata: jak ochránit děti před škodlivým obsahem, závislostí a tlakem sociálních sítí.

Evropský parlament na konci listopadu 2025 schválil nelegislativní zprávu doporučující minimální věk 16 let pro sociální sítě, video platformy a AI „společníky“ (v Česku už mimochodem je limit 15 let) a pro věkovou skupinu 13 až 16 let pustit jen se souhlasem rodičů, pod 13 let zákaz sociálních sítí.​

Unijní šmírovací Chat control – Orwell, nebo Huxley? Hlídejme si základní občanské svobody

Vedle samotné věkové hranice jsou požadovány i další kroky. Prospěšný požadavek na omezení „návykového designu“ (nekonečné scrollování, notifikace, loot boxy v hrách), zákaz cílené reklamy na děti (též prospěšné), přísnější vymáhání Digital Services Act (DSA) s vysokými pokutami, případně zákazem služby​ (prospěšné) a požadavek na řešení nových rizik z generativní umělé inteligence, deepfake videí, „nudity“ aplikací a AI-chatbozů pro děti (opět prospěšné).

Zpráva není zákonem, ale politickým signálem. Kombinovaná s existujícími pravidly (DSA) může zásadně určit, jak bude internet vypadat.

Ověřování věku a identity: společný pilíř

Klíčové: Chat Control i „věk 16+“ stojí na stejném technickém základě, tedy povinném ověření, že uživatel je skutečná osoba určitého věku.

Komise vyvíjí unifikovanou aplikaci pro ověřování věku kompatibilní s budoucí Evropskou digitální peněženkou identity (EUDI Wallet).

Princip: uživatel prokáže věk občankou/pasem a selfiem (biometrický údaj), aplikace pak platformě předá jen token „starší 16“ bez předání jména. Teorie zní dobře. Praxe je komplikovanější. Platformy si navíc mohou další informace o uživateli vyžádat a pokud to uživateli schválí, tak je dostanou.

Občanka/pas + selfie: Firmy typu Yoti či Veriff si ukládají citlivá data (doklad, tvář), kde hrozí úniky a zneužití. I když platforma data nezíská, někde existují.

Chat control? Chránit děti lze i bez šmírování, kompromis mezi bezpečím a soukromím existuje

Digitální peněženka (EUDI): Občan má digitální občanku v mobilu. Může vygenerovat token „jsem starší 16“. Problém: vytváří univerzální ID systém, který umožňuje sledování a cenzuru, i když je navržen jako „soukromý“.

Biometrický odhad věku: AI odhadne věk z obličeje či hlasu. Chyby jsou vyšší u menšin a lidí s odlišným vzhledem. Biometrická data jsou extrémně citlivá.

Operátoři a banky: Nejproblematičtější i tím, že vzniká síť subjektů, které si snadno propojí údaje (lokaci, platby, kontakty).

Realita: Kde dnes stačí e-mail a přezdívka, tam bude třeba občanka nebo tvář.

Snadno zneužitelná infrastruktura

Boj za ochranu dětí vede ke standardizaci povinné identifikace. Konec skutečné anonymity na internetu. Většina uživatelů bude přiřaditelná ke konkrétní osobě, i když platforma jméno neuvidí.

Vzniká infrastruktura, kterou lze snadno zneužít na cenzuru či potlačování politického nesouhlasu. Chat Control výslovně počítá s rozšiřováním typů obsahu, který se bude skenovat a Komise má návrh přehodnocovat každé tři roky.

Anonymita navíc není jen pro „šedé zóny“. Je zásadní pro opoziční aktivisty a novináře v autoritářských režimech, whistleblowery a zdroje médií, oběti domácího násilí, děti z toxických rodin, LGBT+ mladé lidi, ale třeba i prostě jen pro lidi s nepopulárními politickými či náboženskými názory.

Chat Control byl coby útok na soukromí zažehnán. Šmírování se ale vrací jinudy

Pokud budou muset ke každému chatu přikládat „digitální občanku“, bude rizikem už samotné připojení.

Šlo by to i jinak

Nedávné zavedení věkového limitu 16 let v Británii ukázalo: téměř okamžitě vzrostl zájem o VPN a přesun na neregulované platformy, což dětem spíše škodí. Tamní zákonodárci navíc začali okamžitě zvažovat zákaz VPN pro děti.

Alternativa existuje: EU by měla důsledně vymáhat již existující pravidla (DSA, GDPR). Regulovat samotný design služeb (omezit scrollování, toxické algoritmy). Podporovat digitální gramotnost a roli rodičů – nikoliv státní dohled. Posílit policejní kapacity místo plošného skenování všech.

Otázka zní: chceme bezpečný internet, nebo sledovaný?

