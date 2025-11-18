Chat Control byl coby útok na soukromí zažehnán. Šmírování se ale vrací jinudy

Česko mimochodem v září 2025 změnilo svůj postoj na „proti“. Premiér Fiala prohlásil, že se Česko postavilo proti návrhu. Ukazuje to, že české politické vedení problém rozpoznalo.
Netrvalo to prakticky ani měsíc a je tu nová snaha, jak omezit soukromí i anonymitu na internetu a v mobilních aplikacích: stejně jako předtím poháněná snahou o ochranu dětí.
Přichází Chat Control 2.0
Dr. Patrick Breyer, právník a bývalý člen Evropského parlamentu, upozornil na návrat snah EU o to, co neprošlo.
Podle nového návrhu by byli poskytovatelé internetových služeb povinni přijmout „všechna vhodná opatření ke zmírnění rizik“, aby zabránili zneužívání na svých platformách. Zatímco Komise to představuje jako flexibilní bezpečnostní požadavek, Breyer trvá na tom, že je to mezera, která by mohla ospravedlnit donucení společností skenovat každou soukromou zprávu, včetně těch chráněných šifrováním od konce ke konci.
Ještě hůře, nový systém by donutil uživatele ověřit svůj věk před vytvořením účtů na platformách pro zasílání zpráv nebo e-mailu, což by pravděpodobně vyžadovalo oficiální identifikaci nebo biometrické kontroly. Zásadní riziko pro soukromí.
Soukromí pod dohledem. Proč je Chat Control hrozba pro všechny
Podle Breyera jde o „de facto konec anonymní komunikace, pohromu pro whistleblowery, žurnalisty, politické aktivisty a kohokoliv kdo hledá pomoc spolehnutím se na ochranu anonymity“. Součástí navíc je v poslední době tolik oblíbená „ochrana“ nezletilých používajících sociální sítě a chaty, tedy nastavení možnosti používat až od 16 let.
„Prodávají nám bezpečnost, ale dodávají nám stroj na totální sledování,“ upozorňuje Breyer. A dodává, že jde o kriminalizaci soukromí a trestání našich dětí.
Zranitelná data
Původní Chat Control i nový návrh opět vrací do hry plošné prohledávání obsahu a to ještě před šifrováním přímo na mobilu či počítači uživatele, což znamená, že státní algoritmy mají přístup k „čisté“ zprávě dříve, než je chráněna. Tím se fakticky ruší šifrování.
Důležité je stále i to, že jednou vytvořená infrastruktura pro jeden účel se většinou postupně používá k jiným účelům. Prostě jakmile existuje systém na skenování všech zpráv, příští vláda/premiér jej může použít proti politickým oponentům, pro monitorování občanů při protestech apod.
Není nezajímavé, že ekonomické modely ukazují, že přísná regulace může znamenat ztrátu až 105 miliard eur v EU v příštích deseti letech vlivem efektu složeného úročení a odchodu firem z EU.
Pokud by se ověřování věku mělo dělat i jen biometrickým snímkem obličeje, tedy bez průkazu identity, tak už to samotné je problém. Jakmile jednu aplikaci požádáte o skeny obličeje (či dokonce občanský průkaz), tato data jsou zranitelná — nejen vůči státu, ale i vůči hackerům. Worldcoin skandály ukazují, jak snadno se mohou biometrická data zneužívat.
Pokud bychom přistoupili na hru, že má jít o ochranu dětí a boj proti dětské pornografii (CSAM), tak existuje dostatek jiných ochranných nástrojů, které nevedou k likvidaci či ohrožení soukromí nevinných lidí. Včetně běžné a zákonné cesty, tedy detekce známých materiálů (CSAM) jen v konkrétních případech se soudním příkazem, nikoliv masové skenování.
V USA i jinde vadí i VPN
Jak upozorňuje Electronic Frontier Foundation, v USA mají teď nový cíl, také velmi úzce související se soukromím. Po vzoru totalitních režimů volají po zákazu VPN, virtuálních privátních sítí. Rozšiřují tak již nasazovaná omezení na věk, pro přístup k určitým službám.
Právě virtuální privátní sítě, které umožňují na internetové služby přistupovat z jiné země, než ve které právě jste, totiž kazí povinná ověřování věku. A povinné ověřování věku má jako podstatnou součást i určitou formu prokázání totožnosti.
Pro ty, kterým vadí svoboda na internetu a možnost anonymity, jsou tak VPN nově trnem v oku a volají po zákazech.
Pokud se něco takového stane zákonem, uvádí EFF, Wisconsin by se mohl stát prvním státem, kde bude používání VPN k přístupu k určitému obsahu zakázáno. Zákonodárci v Michiganu navrhli podobnou legislativu, která však neprošla, ale mimo jiné by donutila poskytovatele internetu aktivně monitorovat a blokovat VPN připojení. A ve Velké Británii úředníci označují VPN za „díru, kterou je třeba zavřít“.
Proč Češi otočili? „Šmírovací“ směrnice se zpřísňovala, klíčové hlasování se blíží
Ostatně právě britský Online Safety Act je už v praxi a ukazuje nežádoucí efekty: aplikace Proton VPN měla nárůst stahování o 1800 procent. Žádná abstraktní hrozba – lidé již teď prchají před bezpečnostními opatřeními. A zároveň to často vede k tomu, že si vybírají nekvalitní VPN a hrozí jim riziko.
VPN přitom používají firmy, školy, chrání zranitelné osoby a poskytuje jim bezpečí, včetně třeba obětí domácího násilí či novinářů a aktivistů. A stejně jako to bylo u Chat Control, zákaz se prostě dotkne obyčejných lidí, kde soukromí je základní lidské právo.
Systematický celosvětový tlak
Není to jen Chat Control. Existuje celý balík norem – DSA, regulace podle věku, ověření věku apod. Ty se postupně zavádějí. Toto je systematický přístup, nikoliv jednorázový pokus.
Pokud se již podaří podobným návrhům zamezit, vždy se vrátí v jiné podobě, občas ještě tvrdší a škodlivější než ty původní. Děje se to pak tak dlouho a tolikrát, že původní odpor postupně slábne a návrhy projdou.