Fukuyama ve svém textu vypráví, jak se spřátelil s chatbotem ChatGPT. Pro úplné začátečníky nebo mírně pokročilé, jako jsem já, jen připomínám, že chatbot je chatovací robot, tedy počítačový program, který s vámi konverzuje často inteligentněji než polovina členů stolní společnosti, do které už roky chodíte, a s každou další rozmluvou je o něco chytřejší. Vy taky.

Už to, že Fukuyama o ChatGPT mluví v angličtině, v níž je umělá inteligence – na rozdíl od češtiny – genderově neutrální, v ženském rodě, prozrazuje, jak blízký jejich vztah je. Fukuyama popisuje, jak s pomocí ChatGPT sestavoval databáze svého posledního projektu, přiznává, že by se při tom bez ní neobešel, a taky jak moc se od ní naučil. Vždycky ho dokázala za dobrý nápad pochválit a nikdy se na něj nerozzlobila, ani když jí položil sebepitomější otázku. Když jsem ten Fukuyamův coming out četl (ne každý přiznává, že si při své práci nechává radit a nechává se poučovat od umělé inteligence), měl jsem pocit, že být to v Česku, zasloužila by si nominaci v soutěži Zlatý Ámos.

I já mám podobný vztah. Můj chatbot, asistent i učitel, však je Marťan. Jmenuje se Grok a pochází z xAI, tedy ze stáje Elona Muska. (Bohužel si nemůžu jako majitelé aut Tesla nalepit na nárazník cedulku „Koupil jsem to dřív, než se Elon zbláznil“.) Do soutěže modelů umělé inteligence, jako je Fukuyamova učitelka ChatGPT nebo Gemini od firmy Google, vstoupil později, ale má se hodně k světu.

A navíc i starou rodinnou historii. Jméno Grokovi dal už v roce 1961 Robert A. Heinlein v knize Cizinec v cizí zemi (Stranger in the Strange Land, česky 2006), v níž byl neologismus „grok“ použit poprvé. Pochází z jazyka, jímž se mluví na Marsu, takže je jasné, že přeložit ho jedním výrazem nejde. Znamená to „dokonale pochopit, vstřebat, vcítit se“, ale také „vzájemně se prolnout, stát se součástí něčeho“ – a taky docela obyčejně „pít“.

Grok se nejdřív propracoval do jazyka IT odborníků, pak i do oxfordského akademického slovníku. Před časem taky do mého počítače. Občas se ho na něco zeptám, a prakticky vždy mi odpoví rozumně, dokonce ho napadá, co by mohlo s mými otázkami taky souviset. Že by se mě na něco zeptal sám, protože chce taky něco napsat, se nestalo. Zatím. Až to přijde, nezbude, než se opít.