Při vývoji umělé inteligence se posunujeme od ochrany lidstva k zisku za každou cenu. Vymkne se AI kontrole?

Jaké? Vyvíjet umělou inteligenci, která by byla prospěšná lidstvu a která by mu nemohla škodit či dokonce lidstvo vyhubit. Je to chytrý nápad?

Pro pochopení toho, co se nyní děje, je třeba jít pár let do minulosti, až k založení organizace OpenAI, nad jejímž vznikem mnozí kroutili hlavou a tvrdili, že nic reálného nevytvoří. Nakonec ale OpenAI změnila svět a možná ho změní ještě víc, než si myslíme a hlavně chceme. OpenAI vznikla v roce 2015 jako nezisková organizace s úkolem vyvíjet „bezpečnou a prospěšnou“ umělou obecnou inteligenci, kterou definuje jako „vysoce autonomní systémy, které předčí člověka v ekonomicky nejhodnotnější práci“.

Laboratoř technologických mágů

Byla to spíš taková laboratoř technologických mágů na vědce s víc než slušnými výdělky. Zakladateli byli Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Trevor Blackwell, Vicki Cheung, Andrej Karpathy, Durk Kingma, John Schulman, Pamela Vagata a Wojciech Zaremba. Pokud vám většina těchto jmen nic neříká, nezoufejte. Většině lidí mimo výzkumníků umělé inteligence a investorů do start-upů v Silicon Valley také ne.

Nicméně ti, kteří je znají, vědí, že je to světová špička. Řediteli nového podniku se stali Elon Musk, majitel automobilky Tesla, a Sam Altman, podnikatel a inovátor mající zkušenosti z investování do start-upů. Miliardu dolarů na rozjezd projektu přislíbili například známý investor Peter Thiel či firmy Amazon Web Services a Infosys.

Jenže vývoj a hlavně trénování umělé inteligence typu, který chtěla společnost vyvinout, jsou drahé, zřejmě dražší, než si zakladatelé uměli představit. A proto čtyři roky po svém vzniku získala OpenAI také svoji byznysovou a ziskovou část. Jejím cílem bylo financovat vývoj umělé inteligence, který stál jen na platbách za výpočetní výkon miliardy dolarů, a vyvíjet případně prodejné produkty, ne produkovat jen volně dostupné programy a nové myšlenky. Hlavním úkolem ale stále bylo „pracovat pro blaho lidstva“ a snažit se, aby umělá inteligence nešla použít proti lidstvu nebo se nevymkla fatálně lidské kontrole.

Zisk akcionářů byl statutem společnosti omezen na stonásobek vložené investice, zbytek měl jít automaticky na další vývoj. Navíc zisková část neměla být tou hlavní, a vše kontrolovali lidé jako Sutskever, kteří hlídali, aby se umělá inteligence potenciálně neobrátila proti člověku. Což samozřejmě občas mohlo vést ke zpomalení jejího vývoje, protože se rozpitvávaly její procesy a důkladně posuzovaly rizika jejího dalšího vývoje.

Normální zisková firma

Zároveň ale OpenAI začala spolupracovat s firmami jako Microsoft, který do OpenAI vydatně investoval, a který využívá její produkty komerčně za účelem výdělku. Microsoft a další společnosti zaujal zejména komerční potenciál ChatGPT, který OpenAI předvedla veřejnosti na konci roku 2022 a který se lidem tak zalíbil, že za pouhé dva měsíce získal sto milionů uživatelů. Stal se tak nejrychleji se rozšiřujícím softwarem v historii.

Loni pak došlo v OpenAI k „převratu“. Nejprve byl vyhozen z vedení společnosti generální ředitel Sam Altman, aby se posléze vrátil a pak upozadil a zřejmě donutil k odchodu Ilyu Sutskevera, který ho ze správní rady vystrnadil. Proč a jak tento zápas probíhal, není jasné, ale zdá se, že určitou roli hrály byznysové zájmy Sama Altmana a jeho touha po ziskové firmě. Ostatně Altmanovi pomohl vrátit se do čela firmy právě Microsoft, jehož prostředky OpenAI potřebovala.

Zároveň se objevily zprávy, že Altman chce vývoj umělé inteligence urychlit a více směřovat na produkci zisku a nestarat se tolik o to, zda bude možné budoucí umělou inteligenci plně kontrolovat a zda nebude nebezpečná pro lidstvo. Zkrátka nedbat na předběžnou opatrnost a jít prostě dopředu. Tyto obavy z příliš rychlého a nekontrolovaného a v další fázi už fakticky nekontrolovatelného vývoje „myslícího stroje“ měl prý mít právě Sutskever a jeho spojenci, kteří museli odejít.

Mimochodem, podobně kdysi vystrnadil ze společnosti Sam Altman také Elona Muska, který pak Altmana obviňoval z toho, že opustil původní misi OpenAI, a že mu už nejde o vytvoření přátelské umělé inteligence, ale jen o peníze. Těch polyká OpenAI neuvěřitelné množství a nedávno získaných 6,6 miliardy dolarů od investorů „propálí“ společnost asi velmi rychle. Podle některých informací dokonce většina může padnout na staré dluhy.

OpenAI se má v rámci snahy o získání dalších investic přebudovat na normální ziskovou firmu. Obavy z rychlého vývoje umělé inteligence půjdou zřejmě stranou. Investoři, lidé kolem start-upů i někteří inženýři tomu ve své většině zatleskají. V jejich pojetí technologický pokrok a volný trh přináší bohatství všem a tak má být co nejméně omezován. Nejjasnější vyjádření tohoto přístupu, který ovládá značnou část byznysových elit ve Spojených státech a konec konců i část politiků a úředníků, najdeme v Technologickém manifestu, který předloni zveřejnil známý star-tupový investor, milionář a inženýr Marc Andreessen, o kterém se říká, že svým prohlížečem Mosaic (přejmenovaným později na Netscape) v jistém smyslu zahájil internetovou revoluci.

Plody nikoliv pro všechny

Podle Andreessena může technologický pokrok vyřešit vše a i na problémy způsobené technologiemi jsou lékem další technologie a jejich ještě rychlejší vývoj. Andreessen píše, že díky technickému pokroku všichni bohatnou a že vynálezci či technologické firmy si nechávají jen zlomek hodnoty, které nové technologie přináší lidstvu. Podle něj to tak bylo vždy. Navíc je tu volný trh, který vždy přinese ty nejlepší myšlenky, které díky němu vzkvétají.

Jsou tu ale nepřátelé technologií: centrální plánování, udržitelnost, společenská odpovědnost, řízení rizik, předběžná opatrnost. To vše je třeba odstranit, odvázat lidského podnikavého duchu. Celkově to připomíná italský futurismus, který kromě pokroku propagoval také sociální darwinismus a fašismus.

Navíc problém je v tom, že technologický pokrok automaticky nepřinese plody všem, ale výnosy, jak ukázal například ve své loni vydané knize Moc a pokrok hvězdný ekonom Daron Acemoglu, připadají často hlavně a někdy výhradně bohatým, vlivným a mocným. Regulace technologií jsou zkrátka někdy třeba.

Nehledě na to, že se ne vždy automaticky rychle na volném trhu prosadí optimální technologie, která by byla uživatelsky nejlepší či neškodila svými vedlejšími účinky lidem. Protože trh sám o sobě neumí vyřešit tak zvané negativní externality. Je otázkou, jak to bude s umělou inteligencí, pokud ji necháme bez jakékoliv kontroly a její vývoj bude hnán jen tržními silami a ziskem.

Prvním testem bude, zda umělá inteligence dokáže vymyslet nový zdroj energie, aby mohla růst. Protože pro svůj další růst potřebuje enormní množství elektřiny a výpočetního výkonu na strojové učení a pomalu už to začíná být problém. Ovšem to může udělat na úkor lidstva. Ne že by lidé sloužili jako živé baterie, jak to bylo ve filmu Matrix, ale stačí, že umělá inteligence pohltí energii, kterou by bylo možné použít třeba na vývoj nových materiálů, léků či vyčištění ovzduší a tím prodloužit a zlepšit život lidem.

Dalším testem pak bude, zda s námi jako lidmi bude pokročilá umělá inteligence vůbec kooperovat a brát na nás ohled. Ale měli bychom riskovat podstoupení takových testů jen proto, že to chtějí někteří, kterým neomezený a nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence může přinést nepředstavitelné množství peněz? A kteří prostě jen věří, že to všechno dobře dopadne.