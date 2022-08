Takhle to má hlavní město, potažmo jeho osmá část s Italem Antoniem Crispinem, který v devadesátých letech zakoupil konstruktivistický Palác Svět v Libni, kam docházel Bohumil Hrabal. Do dnešního dne, čili téměř za čtvrt století, nedošlo k rekonstrukci, pouze k prohlubujícímu chátrání. Zřejmě není moci, která by tohoto člověka přiměla, aby se choval podle litery zákona. Buď byl nedobytný a s nikým se nebavil anebo nedělal nic.