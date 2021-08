Chcete dobrý plot? Ochrana vnější hranice EU vyvolá kritiku i potlesk

Už jsme si zvykli, že pohraniční ploty dostávají cejch zla. Když v roce 2015, na vrcholu migrační kalamity, postavilo plot Maďarsko, centrála EU ho tvrdě odsoudila. Když se teď rozhodla postavit plot Litva, přišlo překvapení: „Evropská komise vítá nápad hraničního plotu, který by zabránil nelegální migraci z Běloruska do Litvy,“ řekl mluvčí EK. I když se EU na financování plotu podílet nebude, působí to jako koperníkovský obrat.