Názor

Představte si, co by nastalo, kdyby vláda nebo nadnárodní organizace anebo cokoli, co má jakýkoli podíl na výkonné moci, předstoupilo na veřejnost s nápadem: Vážení občané! Zavedeme skupinu zákonů a navazujících předpisů, které vás budou kontrolovat, omezovat, ovlivňovat vaši slovní i písemnou komunikaci, pohyb, zájmy a v důsledku i myšlení. Nejspíš by nastal povyk. Takhle si ale vlády a jim podobní nepočínají. Jdou na to od lesa. Jejich primární úkol je přece chránit.