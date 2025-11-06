Soutok: váží víc zájem místní, či veřejný? Proč Ústavní soud rozhodl proti rušení CHKO

Fotogalerie 15

Pamětní deska CHKO Soutok, kterou ve Vatikánu posvětil papež Lev XIV., slavnostně odhalená u zámečku Lány v oboře Soutok. V pozadí obrazy malíře Antonína Vojtka. (21. června 2025) | foto: ČTK

Zbyněk Petráček
Komentář   17:30
Chráněné krajinné oblasti na pohled vzdorují moci a ideologiím. Nejstarší vznikla v pozdním stalinismu (Český ráj, 1955), další následovaly za reformního komunismu, za Husáka, Havla, Klause i Zemana. Teď poprvé po 70 letech zažíváme situaci, že by se mohla již vyhlášená CHKO – Chráněná krajinná oblast Soutok v „Moravské Amazonii“, lužních lesích na soutoku Moravy a Dyje – zrušit.

Její zrušení si přeje řada místních lidí, čekatel na ministra životního prostředí Petr Macinka a hlavně 35 poslanců hnutí ANO, kteří první zrušení již fungující CHKO navrhli.

Mají smůlu. Proti zrušení se ve středu postavil Ústavní soud a návrh 35 poslanců zamítl. Týž den zamítl i stížnost spolku Klimatická žaloba na to, že český stát je prý pasivní při snižování emisí skleníkových plynů.

Je to v podstatě souboj dvou zájmů. Zájmu místního (tam žijících lidí, podnikatelů, stavebníků, obcí) a zájmu veřejného.

Plyne z toho nějaký jednoznačný závěr? Ne. Kdo by chtěl ústavním soudcům vyčítat „zelenou zaujatost“ (rozhodli pro CHKO), těžko by vysvětloval, proč zamítli stížnost klimatických aktivistů.

