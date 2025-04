Hanopis na flipaře, mluvící hlavy i modré ptáky, kteří kálejí do vlastního hnízda

Ve středu odpoledne našeho času Donald Trump zrušil cla, která pár dní předtím sám zavedl a které poslaly mezinárodní obchod, akciové trhy a mimo jiné i americké vládní dluhopisy do pekel. Chvilkovou akciovou euforii, která nastala po Trumpově otočce, komentovala na Muskově síti X mluvící hlava Kovanda obrázkem rostoucích akcií (zelené zbarvení grafu) a popiskem „Takhle zeleno tu nebylo šestnáct let a skoro půl roku k tomu.“ Zlatá slova!

Chlívku je jenom líto, že nezažil léto 1945 a že tehdy neexistovala sociální média. Mohl by tehdy spolu s Kovandou uznale tweetovat: „Díky promyšlené sociální a stavební politice Adolfa Hitlera zažívají Berlín a Drážďany mimořádný stavební boom. Takhle se tu nestavělo od císaře Viléma!“

*******

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Nově objevený ódéesák, bakalář mezinárodních vztahů Jan Lipavský, poblil pro euroserver Politico očekávaného vítěze českých voleb Andreje Babiše. Babiš prý opakuje ruské narativy, Babiš je prý proruský, Babiš je bezpečnostní riziko, Babiš prý zpochybňuje článek 5 Severoatlantické smlouvy, vytáhl Lipavský jeden z Babišových lapsů z prezidentské kampaně… Lipavský samozřejmě mohl najít padesát úplně obrácených Babišových výroků, třeba „Hnutí ANO podporuje premiéra Petra Fialu a jeho vládu v krocích proti ruské agresi na Ukrajině“ z jara 2022, protože tehdejší výrok je vzhledem k dnešku stejně irelevantní jako lavírování během prezidentské volby, kde se snažil získat voliče SPD a nevoliče. Ale ne, pan ministr prostě potřebuje udělat z očekávaného premiéra skrytého ruského agenta, a tím znevěrohodnit celé Česko.

A teď pozor, vysvětlíme si, proč jsou taková vyjádření od ministra zahraničí (nebo premiéra před týdnem pro Financial Times) nezodpovědná, nechceme-li říci rovnou hovadská. Když pomlouvají konkurenci na volebním shromáždění, je to OK, prostě se snaží voliče zlákat na svou stranu a konkurenci je sebrat. To je součást hry zvané volební kampaň.

Ale pomlouváte-li pravděpodobného budoucího předsedu vlády v zahraničí, poškozujete jméno České republiky v zahraničí. Čtenáři Financial Times ani čtenáři serveru Politico nepřinesou Lipavskému ani Fialovi jeden jediný volební hlas, ale budou-li znejistěni, zda je Česko skutečná součást „Západu“. A může se nám to všem vymstít. Fiala a Lipavský tak neškodí jen Babišovi (což bychom chápali), ale celé zemi (což je neodpustitelné).

Chlívek chápe členy vlády, že mají na Babiše pifku. Občas mele naprosté nesmysly, občas mluví o jejich členech a poradcích hůř než tatar, občas… ale nic z toho neospravedlňuje premiéra a ministra zahraničí k tomu, aby podkopávali budoucí reputaci České republiky.

Ano, Babiš je výrazně zdrženlivější v podpoře Ukrajiny než Fiala s Lipavským; ano, jeho „dvojka“ Havlíček mele nesmysly o české muniční iniciativě, a tak dále a tak dále. Ale z toho skutečně nevyplývá, že je AB ruským agentem napomáhajícím Putinovi. Stačí pár kliků, aby si každý našel jeho aktuální výroky o válce, o tom kdo je agresor a jak se staví ANO ke zvyšování výdajů na zbrojení.

Chlívek chápe členy vlády, kteří mají na Babiše pifku. Občas mele naprosté nesmysly, občas mluví o jejich členech a poradcích hůř než tatar, občas… ale nic z toho neospravedlňuje premiéra a ministra zahraničí k tomu, aby podkopávali budoucí reputaci České republiky mezi spojenci. To skutečně chtějí, aby - pokud by skutečně AB vyhrál volby a pokud by se stal premiérem – aby se na nás spojenci dívali jako na nespolehlivou zemi, jako na bezpečnostní riziko?

Když Chlívek vyrůstal, učil se několik základních sociálních a hygienických dovedností: pozdravit na ulici i na schodech, umýt si ruce po návratu ze školy i z hřiště, při fotbalu neprovokovat kluky z menšinového prostředí a v neposlední řadě i pravidlo „žádný pták nekálí do vlastního hnízda“.

Modrý pták Fiala i přebarvené ptáče Lipavský se tolik zaklínají hodnotami a odpovědnou politikou. Ale pokálet vlast? To zvládnou bez zaváhání, jak ti nejhorší populisté.

****

Jedna dobrá zpráva na konec: o české společnosti, české justici i českých novinářích. Kolega Marek Pokorný z Hospodářských novin popsal situaci, kdy soudkyně odmítla nemravné chování tzv. flipařů, odmítla jim přiznat znalecky určenou cenu za levně získanou část domu a legalizovat tak zjevně nemravné a protispolečenské jednání. Kdo nezná „flipaře“: to jsou takoví ti zděvkysyni a zděvkydcery, kteří si najdou osobu duševně nemocnou, oslabenou stářím či nějakým jiným způsobem psychicky znevýhodněnou, a za hubičku od ní koupí její podíl v nějaké nemovitosti, obvykle rodinném domě obývaném příbuznými.

Takových jsou tady mraky, protože nejsme naučeni používat závěti a nemovitosti se obvykle štěpí a štěpí na podíly. A tento snadno získaný podíl se pak „flipaři“ snaží za násobně vyšší cenu prodat zbylým majitelům, kteří nemovitost obvykle užívají, případně se je různými právními kličkami nemovitosti zbavit a celou pak prodat na trhu. „Nekalost praktik spočívá především v tom, že jsou zpravidla cílené na staré nebo nezkušené vlastníky, od nichž jsou podíly vykupovány hluboce pod cenou a následně prodávány s obrovským ziskem,“ píše se v rozsudku.

Soudkyně Michala Koblasová se tak vzepřela právnímu formalismu, který dosud tyto šmejdské praktiky více méně bez přemýšlení posvěcoval a v rozsudku napsala: „Ad. absurdum by nemusel případy daného druhu (často velmi lidsky smutné) v jednací síni řešit soudce, ale umělá inteligence – daný příklad by měl jen dvě proměnné: „x“: velikost spoluvlastnického podílu „komodity“ – spoluvlastnického podílu nabytého za účelem prodeje a „y“: výše obvyklé ceny nemovitosti. Soud tu je však od toho, aby součástí rozhodnutí byla i třetí proměnná „s“ – spravedlnost.“

„Méně Lipavských, více Koblasových!“ volá nadšeně Chlívek!