Neobjevila se jediná výtka, ani od politiků, která by primátorku kritizovala za samu konzumaci. Naopak, všichni si dávali pozor, aby nevypadali jako nějací zakazovači-mravokárci. Slyšeli jsme o tom, že politici jsou také jen lidé, že co dělají ve volném čase, do toho nám nic není a že by to byl problém, jen kdyby byla paní Vaňková nějakou zavilou exponentkou drogové restrikce.