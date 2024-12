Zmarněné dny ve sněmovně. Je libo 93,72 %, nebo marnou Markétu?

Sedmnáctého listopadu tady stálo, že nejbližších jedenáct měsíců bude příšerných. Chlívek už je sice zvyklý, že má vždycky pravdu, ale že to pojede takhle rychle, to nečekal ani ve své nekonečné ješitnosti.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Připomeňme si, co se všechno stalo od památného slibu německých platů: Andrej Babiš ohlásil schůzi, která bude řešit duševní zdraví premiéra, premiér Petr Fiala kontroval ohlášením, že jeho vláda splnila 93 procent svých slibů, čímž podle všeho trumfla i Vladimira Putina a stala se nejlepší v celé galaxii. Abychom se nenudili, začala opozice odvolávat předsedkyni sněmovny, aniž by k takovému kroku měla dost hlasů.

Prázdná slova, prázdná gesta, asi jako když se paviáni tlučou v prsa a vydávají líbezné skřeky ve snaze dokázat, že právě oni jsou těmi nejvíc alfa samci celé smečky. Prostě krása, elegance, nádhera a dokonalost, asi jako Labutí jezero v Bolšom těátru.

Fascinující číslo

„Trochu je mi líto, že to nebylo 93,72 %, věřil bych mu to číslo ještě víc,“ napsal Chlívku jeden bývalý vlivný komentátor, jenž přijal veřejnou funkci, a raději tedy vládu nahlas příliš nekritizuje, protože kritika vlády je v této zemi marxisticky chápána jako podpora opozice, což si dotyčný nechce ani nemůže dovolit.

Ale to číslo je skutečně fascinující, protože ať si Chlívek otevře snad kteroukoli kapitolu vládního programového prohlášení, tak tam 93 procent splněných bodů nenajde, ani kdyby se proměnil ve Fialova medailí obtěžkaného mluvčího. Dokonce ani v těch oblastech, kde si vláda vede obstojně, až výtečně (jako jsou zahraniční politika či obrana), své programové prohlášení neplní, protože do něj napsala tak velkolepé až velkoústé sliby, že je prostě naplnit nedokáže.

Chlívek bude poslední, kdo by kritizoval vládu za zvyšování výdajů na obranu. Ale pravda je, že navzdory schválenému zákonu, dle nějž na obranu musí jít dvě procenta rozpočtu, ani tento slib vláda zatím v žádném roce nesplnila. Letos to sice nevyjde jen těsně a Chlívek by to normálně nechal být, ale pokud premiér plácá nesmysly o 93 procentech splněných slibů, tak mu ta skutečná čísla pěkně vmeťme do tváře.

Kampaň očividně začala

Opozice samozřejmě nezůstává pozadu. Svolává schůzi na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny, aniž by měla domluvené nějaké skryté záškodníky v řadách vládního tábora. Dokonce neměla ani domluvené Piráty, které Fiala zcela nefialovsky vyhodil z vlády, takže Babiš s Okamurou začali počtářské přetlačování v poměru 92 versus 108, což i ti bystřejší z poslanců SPD vyhodnotili jako „špatně hratelné“.

Chlívku se kdosi ptal, jak bude vypadat volební kampaň. Byl nucen opáčit, že to právě vidí každý, neb kampaň už očividně začala. Babiš a spol. samozřejmě věděli, že nemají Markétu Pekarovou Adamovou žádnou šanci odvolat, ale o to jim pochopitelně nikdy nešlo. Jediným smyslem celého divadla bylo ukázat, že kromě mimořádně neoblíbené vlády je součástí koalice i mimořádně neoblíbená předsedkyně sněmovny, a že pokud voliči nechtějí MPA, mají volit jiné než vládní strany.

Z hlediska politického marketingu zcela racionální divadlo. Z hlediska Chlívku, jenž to z profesionálních důvodů jest nucen sledovat, další zmarněné dny.

Pěkný advent!