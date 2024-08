Z pražského zákopu. Bojovná TOP 09 vstoupila do předvolební vřavy

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský (v tomto článku ho zastoupil Martin Zvěřina) v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Heslo totiž evokuje nejen válečný stav, ale též akutní ohrožení budov Senátu na pražské Malé Straně. A též silnou odhodlanost, přinejmenším TOP 09, bránit je před ruskou soldateskou se zbraní v ruce.

Předpokládejme, že bojovná TOP 09 zorganizuje v rámci předvolební kampaně kopání protitankových příkopů na Klárově a na dalších příjezdových strategických komunikacích. Dobrovolníkům by mohla rozdávat plechovky piva s nápisem „Gott strafe England!“, pardon, to se mi jen vybavily staré časy, aktuální verze by mohla znít „Hanba rusským okupantům!“.