Jak zdanit aroganci? Třeba i milionovou pokutou za devastaci chráněné přírody

Nebo ještě drsněji. Představte si, že na téže cestě přes území chráněné přírody musíte uskočit před partou motorkářů, kteří si na terénních strojích masírují svá ega. Opět. Je to přestupek, z hlediska formálního pojetí zákona stejný jako ty předchozí, ale není to už daleko vyšší liga? Neměli by se přestupníci daleko více rozlišovat a ti vysloveně arogantní účinněji trestat?

Kdo z vás na to má?

Právě to má umožnit novela zákona o ochraně přírody, jež dokončuje svou cestu sněmovnou. Tak o tom v úterý referoval server iDNES.cz. Máme-li to shrnout ve velké stručnosti, vypadá to takhle. Strop pokut se nezměnil už 15 let, může být udělena jen do 100 tisíc korun. Jenže za tutéž dobu velmi pokročil technologický vývoj.

Terénní motocykly, čtyřkolky či endura dnes už nepůsobí jako výjimečné stroje pro „horních deset tisíc“, jsou dostupné daleko šířeji. Tím se stávají daleko účinnějším symbolem arogance těch, kteří se na nich předvádějí. Tedy těch, kteří se předvádějí v chráněných územích podle hesla „Kdo z vás na to má?“.

Dosud proti nim nebyla účinná protizbraň. Od letoška má být tou protizbraní novela zákona o ochraně přírody, která zvedá strop pokuty ze 100 tisíc na milion korun. A jak říká pro iDNES.cz šéf Asociace strážců přírody Borek Franěk, výše pokut se bude moci řídit i podle majetkových poměrů chyceného přestupníka.

Jinými slovy. Bude to svým způsobem daň za aroganci. Čím arogantnější (okázalejší, drzejší, více provokující svým statusem) přestupník, tím vyšší může být pokuta. Je to tak v pořádku? Odpovídá to právnímu státu? Souhlasili by s tím i vysloveně umanutí libertariáni odmítající veškeré regulace? Uvidíme.

Čím hrozí babička, čím terénní motorka

Dosavadní problém spočíval mimo jiné v tom, že puntičkářské vymáhání zákona působilo na mnohé jako výsměch. Z formálního pohledu byla principiálně stejným přestupníkem babička, která si „uzobává“ borůvky na legální (značené) cestě přes přírodní rezervaci (kde je chráněné vše – i to, co lze jinde volně sbírat), i parta na terénních motorkách či čtyřkolkách, která může tamtéž poškozovat terén, chráněný biotop či konkrétní rostliny nebo živočichy.

Pokud by měla být podobně trestána babička i parta motorkářů, byl by to skutečně výsměch. Nikdo soudný přece nemůže říci, že ta hypotetická babička představuje stejný stupeň hrozby pro chráněnou přírodu a stejný stupeň arogance jako parta motorkářů, která území devastuje, i kdyby sama nechtěla. Po pravdě řečeno, tak úplně podobné to nebylo ani dosud. Rozdíly ve výši pokut se samozřejmě uplatňovaly. Ale zdvihne-li se strop pokut na milion korun, lépe to umožní rozlišit míru hrozby i míru arogance.

Je to tak trochu jako s europoslancem Filipem Turkem a již slavnou fotkou jeho tachometru při rychlosti 200 km/h. Formálně se s tím nepohne, vždyť tak rychle mohl jet legálně třeba v Německu, jenže arogance z toho čiší.

Proč tak vysoká pokuta? Aby to pocítil

Aroganci europoslance Turka odmění či potrestají voliči. Aroganci lidí v chráněné přírodě má omezit novela zákona, o kterém je tu řeč. Hrozí-li motorkáři za aroganci pokuta do 100 tisíc korun, nemusí to pro něj být likvidační (na rozdíl od hypotetické babičky s borůvkami). Bude-li mu však hrozit milion, to už by si měl rozmyslet. Nějakou diskriminaci v tom může vidět snad jen zaťatý fanoušek strany Motoristé sobě.

Pak je tu další věc. Šéf Asociace strážců přírody Franěk říká, že při stanovení výše pokuty se bude přihlížet i k majetkovým poměrům přestupníka. Vsaďte se, že se najdou lidé, kteří v tom spatří odkaz komunismu. Něco jako milionářskou dávku. Ale připomeňme, že třeba ve Finsku (což je země, jež odolala komunismu i po vojenské porážce od Sovětského svazu) je to běžná praxe.

Před dvěma lety proběhla i v českých médiích zpráva, že Anders Wiklöf, jeden z nejbohatších občanů Finska, překročil povolenou rychlost o 30 kilometrů za hodinu a dostal pokutu 121 tisíc eur (skoro tři miliony korun). Proč tolik? Protože je tak bohatý. Aby to pocítil.

Až tak daleko to u nás určitě nepůjde. Ale pokud arogantní motorkář, který rozjezdí biotop v rezervaci, dostane pokutu milion korun, oproti dosavadnímu maximu sto tisíc, bude si moci říkat, že z toho vyšel ještě lacino.