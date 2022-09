MACHALICKÁ: Naše účast na Expu za posledních více než 30 let byla problematická až nezvládnutá

V roce 1970 zde byla poslední světová výstava, na které tehdejší Československo opravdu zaujalo. Vystavující umělci pak ovšem upadli v nemilost, skleněný mrak René Roubíčka byl považovaný za alegorii sovětské okupace v roce 1968 a ani Jiří Kolář nebyl ideově na výši. Bylo to také poslední vzedmutí, na které už se nikdy nepodařilo navázat.

Konec úspěšné řady

Úspěšná řada započatá Bruselem a pokračující Montrealem v roce 1967 skončila jednou provždy. Tři úspěšné účasti se sice odehrály v rudém područí, ale i bolševik věděl, že chce-li ve světě mít úspěch, nesvede to se zasloužilými soudruhy, jejichž jedinou uměleckou devízou byla rudá knížka. Jistě mu nebylo po chuti předvádět umělce, kteří neosvědčili příchylnost k režimu, ale osobnosti jako Jiří Trnka, Emil či Alfréd Radok, Josef Svoboda, Ján Roháč, Miloš Forman, Radúz Činčera, Malich či Libenský vydobyly malé zemi pod sovětským protektorátem renomé. Avšak po roce 1968 ještě přituhlo a expozice v Ósace, pojatá jako protest proti srpnové okupaci, skončila falešným obviněním z defraudace a vyhazovy.

V roce 2000 se po 30leté pauze (nepočítáme-li Expo v Seville, kam jsme poslali jen sklo) institut Světové výstavy obnovil a Expo se konalo v německém Hannoveru. Česká účast byla přehlídkou neschopnosti, jeden komisař odstoupil, protože se rozhodl, že dá přednost politické kariéře, druhý nevěděl kudy kam, protože se do záchrany pustil za pět minut dvanáct a žádané organizační schopnosti také neosvědčil. Tvůrci výstavy si stěžovali na architekty pavilonu a generálního komisaře a ten stále opakoval jako ten chlapeček v Knoflíkové válce: „Dyby sem to byl věděl, tak bysem tam nechodil.“ Měl na všechno málo času a považoval se za obětního beránka. Jeho poradní sbor a architekti chtěli jinou expozici. Všichni dohromady pak naříkali, že průšvih zavinili ti druzí. A do toho ještě celonárodní hádanice, zda je Karel Gott zombie, nebo ne, a pokud ano, zda tam smí jet. No nakonec to po všech malérech průšvih nebyl, spíš to bylo jen konvenční a nezajímavé a žádní významní čeští umělci se neprezentovali a Němci zřejmě nakonec nejvíc ocenili Včelku Máju.

Drahý anachronismus

Za pět let v Aiči se Japoncům kreativně předváděl golem. V Šanghaji se žádný pavilon nestavěl, jelikož se rozhodlo pozdě o účasti, takže se vzalo, co bylo. Ale ani tam nikdo z nás na zadek nepadl, i když účast umělců byla lepší (např. Lukáš Rittstein, Maxim Velčovský). V Miláně se také nestavělo, ale použily se kontejnery, z kterých se pavilon složil, a ty byly velmi důmyslné. O Dubaji (2020) se toho moc neví.

Takže si ten obvyklý cirkus opět zopakujeme tak za půl miliardy a Japonce oslníme nanotechnologiemi a počítačovými hrami, ve kterých jsme vážně dobří, jen to prý nikdo neví, jak sdělil ministr zahraničí. Předchozí rekapitulace výmluvně dokazuje, že naše účast na této, dnes již značně přežité a monstrózní, akci je stále velmi finančně nákladná a přináší minimální efekt. Japonci sice mají rádi české umění, milují třeba Alfonse Muchu, Antonína Dvořáka a českou vážnou hudbu vůbec, ale to, aby své oblíbence dostali, se dá zařídit podstatně levněji. Proponovat dnes, v době fatální nejistoty a energetické krize, že z českého státního rozpočtu půjde na tuto akci 290 milionů korun (dalších 200 prý poskytnou spolupracující firmy a instituce jistě také se státní účastí), které budou rozdělené na čtyři roky, je svým způsobem nehoráznost nebo neschopnost uvědomit si realitu.

Naše účast na Expu za posledních více než 30 let byla problematická až nezvládnutá. Nově jmenovaný komisař Ondřej Soška nyní předvedl obvyklou nicneříkající rétoriku, pravil, že pavilon bude kombinovat kulturu, umění, vědu i byznys a že máme jedinečnou příležitost představit v Japonsku své technologie, myšlenky a postupy, v nichž patříme mezi světovou špičku. Takže v situaci, kdy živá kultura bude brzo na huntě, jelikož náklady letí nahoru, vstupenky se zdražují a lidé na ni jednoduše nebudou mít, se vrhne obrovská částka do podniku, který se už dávno stal anachronismem. Nejenom že čas oponou trhnul a změnil svět, ale ani Japonci, i kdyby pod dojmem geniální výstavy uzavírali smlouvy jak vzteklí, nás nespasí.